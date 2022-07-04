قفصة: غياب كلّي للأنشطة الدعائية الخاصّة بحملة الإستفتاء على الدستور الجديد

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ستمرّ لليوم الثاني على التوالي بالدائرة الإنتخابية بقفصة غياب كلّ مظاهر الدعاية الخاصة بحملة الإستفتاء على دستور جديد , وهي حملة تمتدّ من يوم 2 وإلى غاية 23 جويلية الجاري, ومن المتوقّع أن يشارك فيها 161 مشاركا من أحزاب وجمعيات وأشخاص طبيعيين.وقال المنسّق الجهوي للهيئة الفرعية المستقلّة للإنتخابات بقفصة فوزي فضيلي اليوم الإثنين لوكالة تونس افريقيا للانباء , أن الهيئة لم تتلقّ منذ إنطلاق الحملة وإلى الآن , أي إعلام بالقيام بأنشطة دعائية في إطار الحملة الخاصة بالإستفتاء على دستور جديد, وذلك بإستثناء ممثلي بعض الجمعيات أو الأشخاص الذين توجهوا إلى الشبّاك الموحد بالهيئة, من أجل الإستفسار عن الإجراءات والوثائق المطلوبة قبل القيام بأنشطة دعائية.كما لم يبادر المشاركون في الحملة الدعائية للإستفتاء على دستور جديد, والذين صادقت عليهم الهيئة العليا المستقلّة للإنتاخبات, إلى الآن بتعليق المعلّقات والبيانات الدعائية في الأماكن المُخصّصة للغرض, والتي أنهت البلديات تهيئة جزء كبير منها.وأوضح فوزي فضيلي في هذا السياق أنّ نسبة تهيئة مواقع التعليق والبالغ عددها بكافة أنحاء الدائرة الإنتخابية, 255 موقعا, تناهز ال 90 بالمائة, مضيفا أن أغلب البلدات قد أنهت تهيئة كلّ الأماكن المُعدّة لتعليق المعلّقات الدعائية والبيانات المُوجهّة للعموم في إطار حملة الإستفتاء, وهي أماكن موزّعة على كلّ مدن وقرى وأرياف الولاية.ومع إنطلاق حملة الإستفتاء على دستور جديد, شرعت منذ أمس الأحد فرق متنقلة تتكوّن من 48 عون مراقبة, في عملها الميداني بمختلف أنحاء الدائرة الإنتخابية بقفصة, من أجل رصد أيّ إخلال أو نشاط دعائي غير مُصرّح به , وقال المنسق الجهوي للهيئة في هذا السياق ان هذه الفرق لم ترصد يومي الأحد والإثنين أي نشاط دعائي.وتسلّمت على صعيد آخر منذ يومين الهيئة الفرعية للإنتخابات بقفصة القاعة الرياضية المغطّاة بمدينة قفصة قصد تهيئتها وتوظيبها , لتتحوّل خلال هذه الفترة إلى مخزن للموادّ الإنتخابية قبل توزيعها على مراكز ومكاتب الإٌقتراع, ثم تُصبح مركزا لتجميع صناديق الإقتراع ولفرز الأصوات يوم 25 جويلية, أي يوم التصويت في الإستفتاء على الدستور الجديد.ويبلغ عدد الناخبين والناخبات بالدائرة الإنتخابية بقفصة، حسب آخر إحصائيات الهيئة الفرعية, 282 ألفا و437 ناخبا وناخبة, موزّعين على 186 مركز إقتراع , تضمّ 385 مكتب تصويت.