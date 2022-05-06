الرابطة الاولى- مجموعة التتويج - النجم و اتحاد المنستير من اجل فك الاشتراك في المركز الثالث

-يكتسي دربي الساحل ليوم غد السبت بين النجم الساحلي والاتحاد المنستيري في اطار الجولة الثالثة من مرحة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم اهمية كبيرة في ظل سعي الفريقين على السواء،لتحقيق نتيجة إيجابية،وتدارك عثرة الجولة الماضية .ويسعى الفريقان الى فك الاشتراك بينهما في المركز الثالث في الترتيب برصيد 5 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن النادي الافريقي ( 6 نقاط) الثاني في الترتيب وباربع نقاط عن الترجي المتصدر ب9 نقاط.ويعرف كل طرف من لقاء في دربي الساحل ان خسارة اي نقطة قد تبعده عن سباق التتويج في ظل بطولة مصغرة لا تسمح بمجال كبير للتدارك.وسيعمل النجم الساحلي الثالث برصيد 5 نقاط على كسب اول انتصار له على ميدانه بعد اعادة تهيئته لاستقبال الجمهور عندما يستضيف الجار الاتحاد المنستيري .ويبدو المدرب لسعد جردة الذي سيلاقي فريقه الاسبق الاتحاد المنستيري في حاجة لتصحيح المسار بعد نتيجة التعادل المخيبة للامال التي مني بها النجم في الجولة المنقضية امام النادي الصفاقسي،في افتتاح الملعب الاولمبي بسوسة بعد انتهاء الاشغال.ويعي ابناء النجم الساحلي ان التفويت للمرة الثانية على التوالي في فرصة وجودهم امام جمهورهم من اجل تحقيق نتيجة ايجابية قد يقضي على امالهم مبكرا في لعب الادوار الاولىويرنو الاتحاد المنستيري من جهته للعودة الى سكة الانتصارات،بعد هزيمة الجولة المنقضية رغم ان الفريق سيكون محروما من توجيهات مدربه الاول فوزي البنزرتي من على بنك البدلاء بسبب العقوبة المسلطة عليه من الرابطة.وتبدو كل السيناريوهات واردة في دربي الساحل،في ظل رغبة الفريقين في تحقيق الفوز وتشديد الملاحقة على صاحب الصدارة اذ ان فرضية تعثر النادي الافريقي سيفتح المجال واسعا للفائز بمواصلة ملاحقة المتصدر كما ان التعادل قد لايرضي الطرفين.وفي ملعب الطيب المهيري تلوح مهمة النادي الصفاقسي سهلة نسبيا بمناسبة استصافته يوم غد السبت لاتحاد بن قردان ،اذ ستكون الفرصة مناسبة لزملاء المخضرم شادي الهمامي،لتحقيق فوزهم الأول في مرحلة التتويج.وقد اظهر فريق عاصمة الجنوب بغض النظر عن هزيمة الجولة الافتتاحية امام الترجي أو التعادل مع النجم في سوسة انه يسير في الطريق الصحيح على مستوى الأداء الفردي والمردود الجماعي في ظل التطور الإيجابي الفريق رغم طبيعة الفترة الانتقالية الحساسة التي لايزال يعيشها في هذا الموسم بعد ان تولى نبيل الكوكي مهام الاشراف الفني على النادي.ومن جهته سيعمل اتحاد بن قردان بكل قوة على تفادي الهزيمة الثالثة وتحقيق نتيجة إيجابية يثبت من خلالها احقية تواجده بين اندية مرحلة التتويج،ولايكون حضوره فيها شرفيا.ويتبارى يوم الاحد لحساب نفس الجولة من مرحلة التتويج للبطولة النادي الافريقي مع الترجي التونسي في اطار دربي العاصمة.