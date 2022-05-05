امطار رعدية بالشمال والوسط الغربي ورياح شديدة بالمناطق الساحلية والجنوب

يتميز طقس، الخميس، ببعض التغيرات حيث من المتوقع نزول امطار رعدية بالشمال والوسط الغربي وتكون محليا غزيرة ليلا ويكون الطقس، ببقية الجهات، احيانا كثيف السحب.وتتمثل ابرز العناصر الجوية في شدة الرياح بالمناطق الساحلية وأثناء ظهور السحب الرعدية وبالجنوب حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة ومن المنتظر ان تتجاوز سرعتها مؤقتا 70 كلم/س.وتبقى النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر هائج إلى شديد الهيجان.ويتواصل ارتفاع الحرارة بالجنوب حيث من المنتظر ان تتراوح القصوى بين 30 و36 درجة وتصل الى 40 بأقصى الجنوب الشرقي مع ظهور الشهيلي وتكون بين 24 و30 بالشمال والوسط.