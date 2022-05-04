رئيس الدولة يتبادل التهاني مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بمناسبة عيد الفطر

جرت يوم الأربعاء، مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، تبادلا خلالها التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.ومثلت المكالمة مناسبة، جدد من خلالها رئيس الجمهورية التأكيد على موقف تونس الثابت من الأوضاع في ليبيا، القائم على التمسك بوحدة هذا البلد الشقيق، وعلى أن الحل لا يمكن أن يكون الا ليبيا-ليبيا، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.