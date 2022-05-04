بن عروس: انطلاق الاستعدادات لأعمال التنظيف والغربلة السنوية للشريط الساحلي للضاحية الجنوبية للعاصمة

شرعت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ببن عروس في أعمال التهيئة التي تسبق عملية التنظيف والغربلة السنوية للشريط الساحلي للضاحية الجنوبية للعاصمة التي تتزامن مع حلول موسم الاصطياف من كل سنة وتتواصل معه.وقال المدير الجهوي للوكالة، صلاح الشتيوي، في تصريح لـ "وات"، إن أعمال التنظيف والغربلة ستنطلق بداية من الغد الخميس بعد أن تولت المصالح الفنية اليوم تحديد أماكن التدخل، وبعد المصادقة في وقت سابق على ملف طلب العروض من قبل اللجنة العليا للصفقات العمومية، والإعلان عن المقاولة التي سيعهد لها إنجاز هذه الأعمال بعد استيفاء كل المراحل المطلوبة في الغرض.ويشمل برنامج التدخل، وفق ما تنص عليه كراس الشروط، القيام بأعمال الحرث والغربلة على طول الشريط الساحلي الممتد من شاطئ رادس وصولا إلى شاطئ سليمان والمنطقة السياحية ببرج السدرية بطول 11 كلم.وتشمل العملية، وفق نفس المصدر، إجراء 14 تدخلا على أكثر من 100 هكتار من بينها ثلاثة تدخلات خلال شهر ماي الحالي باعتماد آليتي الحرث والغربلة لتنقية الفسحة الشاطئية من الفواضل المتراكمة على طول الشريط الساحلي بالضاحية الجنوبية سواء بسبب السلوكيات الفردية او بسبب الفضلات التي يلقيها البحر خلال إجرائه لعملية التنظيف الذاتي.