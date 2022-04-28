الرابطة الاولى (مجموعة التتويج) - الاتحاد المنستيري يفوز على النادي الافريقي ويرتقي مؤقتا الى الصدارة


Publié le Jeudi 28 Avril 2022 - 15:28 قراءة: 1 د, 4 ث
      
فاز الاتحاد المنستيري على ضيفه النادي الافريقي بهدف دون رد في المباراة التي اقيمت يوم الخميس على ملعب مصطفى بن جنات لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وجاء هدف المباراة بواسطة يوسف العبدلي في الدقيقة 26. ورفع الحكم وليد الجريدي البطاقة الحمراء في وجه مدرب الاتحاد المنستيري فوزي البنزرتي بسبب الاحتجاج وكذلك مدافع الفريق محمد الصغراوي في الدقيقة 80.

وارتقى الاتحاد المنستيري الذي دخل مرحلة التتويج بنقطتي حوافز الى طليعة الترتيب مؤقتا برصيد 5 نقاط بينما تجمد رصيد النادي الافريقي عند 3 نقاط كان قد تحصل كحوافز في اعقاب المرحلة الاولى.

الخميس 28 افريل 2022

في ملعب بن جنات المنستير
الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي  1-صفر
 
يوم 29 افريل 2022
في ملعب بن جنات المنستير  
اتحاد بن قردان - النجم الساحلي  يوسف السرايري
في ملعب حمادي العقربي برادس 
الترجي الرياضي - النادي الصفاقسي عامر شوشان

الترتيب
الفريق ن ل ف ت ه له عليه
1- الاتحاد المنستيري 5 1 1 0 0 1 0
2- الترجي الرياضي 3 0 0 0 0 0 0
-- النادي الافريقي 3 1 0 0 1 0 1
4- النادي الصفاقسي 2 0 0 0 0 0 0
5- النجم الساحلي 1 0 0 0 0 0 0
-- اتحاد بنقردان 1 0 0 0 0 0 0



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 245372



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الخميس 28 أفريل 2022 | 27 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:42 19:07 16:02 12:24 05:29 03:53
Babnet
18°
 Babnet20° Babnet % 68 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
6.69 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1621°-1421°-1222°-1522°-13
  • Avoirs en devises
    24142,5

  • (27 avril)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,26720 DT        1$ =3,04632 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 avril)   1080,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم

   