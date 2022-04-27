كاس تونس لكرة السلة (نصف النهائي):النادي الافريقي يلتحق بالاتحاد المنستيري في النهائي

التحق النادي الافريقي مساء اليوم الاربعاء بالاتحاد الرياضي المنستيري الى الدور النهائي لكاس تونس لكرة السلة غداة فوزه على اتحاد الانصار بقاعة القرجاني بالعاصمة بنتيجة 76-64 في اطار الدور نصف النهائي لكاس تونس للعبة.وكان الاتحاد المنستيري قد ضمن تاهله الى الدور النهائي لكاس تونس لكرة السلة بفوزه على الزهراء الرياضية بنتيجة 74-69 في مباراة الدور نصف النهائي التي اقيمت امس الثلاثاء بقاعة محمد المزالي بالمنستير.يذكر ان مباراة الدور النهائي لكاس تونس لكرة السلة للاكابر لموسم 2021-2022 ستدور يوم السبت 14 ماي القادم.