كاس تونس لكرة السلة (نصف النهائي):النادي الافريقي يلتحق بالاتحاد المنستيري في النهائي


Publié le Mercredi 27 Avril 2022 - 18:01 قراءة: 0 د, 25 ث
      
التحق النادي الافريقي مساء اليوم الاربعاء بالاتحاد الرياضي المنستيري الى الدور النهائي لكاس تونس لكرة السلة غداة فوزه على اتحاد الانصار بقاعة القرجاني بالعاصمة بنتيجة 76-64 في اطار الدور نصف النهائي لكاس تونس للعبة.


وكان الاتحاد المنستيري قد ضمن تاهله الى الدور النهائي لكاس تونس لكرة السلة بفوزه على الزهراء الرياضية بنتيجة 74-69 في مباراة الدور نصف النهائي التي اقيمت امس الثلاثاء بقاعة محمد المزالي بالمنستير.
يذكر ان مباراة الدور النهائي لكاس تونس لكرة السلة للاكابر لموسم 2021-2022 ستدور يوم السبت 14 ماي القادم.

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