انقطاع ماء الشرب عن بعض مناطق ولاية تونس اليوم الأربعاء واستئناف التزويد صباح غد الخميس

تسجل احياء "ابن سينا 1" والمناطق العليا بـ"الكبارية" و"الوردية 1" و"بالفي" و"ديبوزفيل" و"لاكانيا"، اضطرابا وانقطاعا في توزيع الماء الصالح للشرب منذ الساعة الثانية من بعد زوال اليوم الأربعاء، بسبب عطب مفاجئ طرأ على القناة الرئيسة للتوزيع قطر 500 مم على مستوى حي محمد علي بالوردية، وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.وافادت الشركة انه من المنتظر استئناف التزويد المناطق المذكورة بماء الشرب، بصفة طبيعية تدريجيا غدا الخميس بداية من الساعة الخامسة صباحا .