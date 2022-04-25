غرفة المستشارين الجبائيين تدعو وزارة المالية الى التمديد في آجال الانخراط في العفو الجبائي حتّى 30 جوان 2022


Publié le Lundi 25 Avril 2022 - 21:08 قراءة: 0 د, 30 ث
      
دعت الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين، الاثنين، وزارة المالية، الى النظر في إمكانية التمديد في آجال الانخراط في العفو الجبائي الى غاية 30 جوان 2022، لتمكين اكبر عدد من المطالبين بالضريبة بالانتفاع بالعفو الجبائي.


وعلّلت الغرفة هذه الدعوة، وفق تلقت "وات" نسخة منه، بعدة أسباب ومنها تزامن آجال الانخراط العفو الجبائي مع العمل بحصة واحدة بمناسبة شهر رمضان والاقبال الكبير من طرف المطالبين بالضريبة على العفو، اضافة الى الاكتظاظ الكبير لدى شبابيك القباضات المالية.

كما ارجعت دعوتها الى تزامن آجال الانخراط في العفو الجبائي مع فترة القيام بتصاريح أخرى على غرار تصريح المؤجر وتصريح الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

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