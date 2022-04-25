قبلي: تواصل إنجاز برنامج حفر عدد من الآبار التعويضية الحارة ببعض الواحات

يتواصل بولاية قبلي إنجاز برنامج حفر عدد من الآبار التعويضية الحارة والعميقة جدا، لسد النقص الحاصل في مياه الري ببعض مشاريع البيوت المحمية، ولتقريب الدورة المائية بين المقاسم الفلاحية بعدد من الواحات، وفق ما أكده رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، كمال بوجليدة، اليوم الاثنين ل"وات".وأوضح المصدر ذاته أنه تم الشروع من قبل شركة رومانية في إنجاز التدخل على البئر الجوفية الحارة بواحة راس العين بمدينة قبلي، عبر صدم (غلق) هذه البئر التي شهدت تملحا في مياهها، وحفر بئر تعويضية جديدة للمياه الحارة يقدر عمقها بحوالي 2600 متر، وبكلفة تقديرية لإنجاز هذا المشروع تناهز 4 ملايين و670 ألف دينار.وأضاف بوجليدة أنه من المنتظر أن ينطلق موفى هذه السنة إنجاز تدخل مماثل من قبل نفس الشركة على البئر الجوفية الحارة بواحة الازالة بدوز، وحفر بئر تعويضية جديدة بهذه الواحة بعمق 1900 متر وباعتمادات مخصصة لهذا المشروع تقدر بـ 4 ملايين 570 ألف دينار.وفي ذات الإطار، أشار المتحدث إلى أن شركة تركية قد قامت بتركيز الحضيرة وجلب الحفارة للشروع في حفر البئر التعويضية بواحة أم الصمعة من معتمدية سوق الأحد، أواسط شهر ماي المقبل، بكلفة تقديرية لهذا المشروع تناهز 5 ملايين و216 الف دينار وبعمق لهذه البئر سيصل إلى 2250 مترا.وأكد رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للفلاحة أن أشغال حفر بئر الاستغلال العميقة عين القزي بواحة الطباقة من معتمدية قبلي الشمالية شهدت تقدما بنسبة تناهز 85 بالمائة، مشيرا إلى أن عمق هذه البئر سيصل إلى حدود 1000 متر وبكلفة جملية للإنجاز تناهز 2 ملايين و398 ألف دينار.وعبر كمال بوجليدة عن الأمل في أن تكون هذه البئر حاضرة للاستغلال أواخر شهر جوان أو مع بداية شهر جويلية المقبل، إثر توفر الاعتمادات المالية اللازمة لإتمام المشروع والحصول على مؤشرات جيدة بشأن مردودية هذه البئر من حيث الدفق ودرجة حرارة مياهها.