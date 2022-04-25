عودة المسابقة الوطنية "للروبوتيك" بمدرسة المهندسين بسوسة بعد توقفها لسنتين

احتضنت المدرسة الوطنية المهندسين بسوسة، يوم الأحد، المسابقة الوطنية "للروبوتيك" في نسختها السادسة، وذلك بعد توقف دام سنتين بسبب جائحة كوفيد-19.وأفاد منسق التظاهرة ورئيس قسم هندسة الميكانيك المتقدمة، عبد البديع شاكر، في تصريح لـ(وات)، بأن هذه التظاهرة العلمية شهدت مشاركة عدد كبير من الفرق من مختلف مؤسسات التعليم العالي والمدارس ونوادي الروبوتيك إضافة إلى ممثلين عن النسيج الصناعي.وشملت المسابقات، وفق نفس المصدر، فئات من مختلف الأعمار، حيث شارك 60 فريقا في مسابقات الأصاغر، إضافة إلى مسابقة لتقديم أفكار مشاريع تجمع بين "الروبوتيك" والذكاء الإصطناعي وذلك بالتعاون مع القطب التكنولوجي بسوسة.وقال عبد البديع شاكر إن هذه التظاهرة، التي انتظمت بالتشارك بين القسم ونادي الروبوتيك بالمدرسة، تؤكد انفتاح المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة على محيطها الاقتصدي والاجتماعي.وأضاف أنها تعد فرصة متجددة لتشجيع مبادرات الطلبة في تكامل بين المسار الدراسي والأنشطة العلمية والثقافية، التي قال إنها أصبحت جزءًا من التكوين الهندسي لتلاميذ المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة.