بيت الرواية بمدينة الثقافة تحتفي بالكاتب الشاعر شفيق الطارقي

كان للمولعين بعوالم الرواية والقص ، لقاء في سهرة رمضانية ببيت الرواية بمدينة الثقافة مع الكاتب الشاعر شفيق الطارقي الذي اختارته إدارة البيت ليكون أول مبدع تحتفي به وتسلط الضوء على تجربته ضمن برمجة جديدة تحت عنوان "روائي الشهر "وتمحور اللقاء حول تقديم قراءات نقدية لروايتي الكاتب "لافازا" و "بربارا" الصادرتين عن دار مسكلياني للنشر وبحضور عدد من النقاد والكتاب وأصدقاء الروائي المحتفى بهوفي هذا الإطار لفت الناقد الصحفي ناجح مبارك ، في قراءة لرواية شفيق الطارقي "لافازا"، إلى أنها رواية تنهل من معيش الكاتب وتجاربه في الشعر والحياة وتؤصل علاقته بالمكان من مسقط رأسه بحامة الجريد مرورا بالعاصمة وكلية الآداب بمنوبة حيث يدرس وتروي بأسلوب سردي تقاطعات حياته المليئة بالأحداث والمواقف.وأوضح الناقد ، أن الكاتب شفيق الطارقي استبطن في رواية "لافازا" موقفه من الشعر والشعراء وهو الذي أصدر بين سنتي 2005و2007 ديوانين الأول يحمل عنوان " صباح على مرمر الصمت " والثاني بعنوان "الحقيقة " ، مضيفا أن الكتابة عن الشعر وتعريف السرد والسيرة الذاتية عند الروائي لا تخلو من طرافة ومتعة تدفع القارئ إلى الاطلاع على سائر إبداعاته الأدبية بدءا بــ"لافازا" مرورا بـ "بربارا" وينتظر بشغف نشر روايته الجديدة "برشلونة""وعن رواية "بربارا "، أكد مدير بيت الرواية لسعد بن حسين، أن استلهام شفيق الطارقي من المتون القديمة واضح في هذه الرواية بين نصوص "الهوامل والشوامل " و"شهرزاد " و"الامتاع والمؤانسة " حيث يحكم الراوي تقنيات السرد والحكي دون أن يشعر القارى بالملل في رواية تمتد على أربعين ليلة من أدب التراسل مع "بربارا" تلك المرأة الوهمية.وكان مدير بيت الرواية المنفتح على مقترحات الكتاب في بيت الرواية وخارجها ، قد دعا أهل المجال إلى تقديم أسماء لكتاب يمكن قراءة مدوناتهم والاحتفاء بهم في الأشهر المقبلة ، مع إفراد كل رواية من روايات المحتفى بهم بنص نقدي ينشر ضمن كراسات بيت الرواية لاحقا .والكتابة عند شفيق الطارقي تتضمن ملامح من شخصية الكاتب كما جاء ذلك في رواية "لافازا" ولكنها لا تقف عندها ، ليراوح في الكتابة بين الذات المرجعية والذات التخييلية ويعبر عن مواقفه من الحياة والسياسة و الحياة والجمال من خلال نصوص مركبة "كقطع من لعب الاطفال " على حد توصيفه وهو الذي وعد بروايات أخرى في طريقها للنشر