ست عائلات تتنافس على جوائز الأولمبياد العائلي للمطالعة بزغوان من 23 إلى 26 أفريل

"الأولمبياد العائلي للمطالعة" هو مسابقة رمضانية حول الكتاب تنظمها جمعية أحباء المكتبة والكتاب بزغوان على مدى أربعة أيام تمتد من 23 إلى 26 أفريل الحالي.هذه المسابقة تنظمها الجمعية بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمركب الثقافي أبو القاسم الشابي بزغوان الذي سيحتضن فعاليات الأولمبياد بدءا من تصفياته الأولى التي ستقام مساء السبت 23 أفريل وصولا إلى التصفيات النهائية لتحديد العائلة المتوجة وذلك مساء الثلاثاء 26 أفريل بداية من الساعة التاسعة ليلا .وستتنافس العائلات المشاركة في الأولمبياد من أجل الإجابة على مجموعة من الأسئلة تجمع بين المعلومة وطرافتها، انطلاقا من المطالعة المسبقة لكتب تهم كل الشرائح العمرية استجابة لتركيبة العائلة، والإجابات عن الأسئلة تم التطرق إليها عند نشر تدوينات على الصفحة الخاصة بالمسابقة. وتتولى لجنة تحكيم مشهود لها بالكفاءة عملية تقييم إجابات المشاركين.وسيتخلل فقرات المسابقة مداخلات موسيقية وغنائية لفنانين شباب محترفين من أبناء الجهة، حيث يكون الموعد في سهرة 23 أفريل مع فهد عبدة ومجموعته الموسيقية، أما السهرة الختامية مساء 26 أفريل فسيؤمنها موسيقية نذير البواب وفرقة المعهد الجهوي للموسيقى بزغوان .ومن المنتظر أن تفرز التصفيات عائلتين ستتباريان في الدور النهائي وتتوج العائلة الفائزة بمكتبة مجهزة بالكتب القيّمة الموجهة لكل الأعمار، علاوة على الفوز بوصل شراء قيمته 200 دينار .وكانت جمعية أحباء المكتبة والكتاب بزغوان فتحت، منذ أكثر من شهر، باب المشاركة للعائلات بمدينة زغوان ووضعت شروطا للترشح بعد تعمير استمارة الكترونية على الصفحة الرسمية للجمعية، منها ألا يقل عدد أفراد العائلة عن أربعة أشخاص، ثم تولت لجنة الفرز اختيار 6 عائلات تستجيب للشروط المنصوص عليها بالإعلان للمسابقة.