انتشال جثة شاب و البحث جار عن الثاني بعد انزلاق دراجتهما ليلا في قنال مياه الشمال بالسعيدة

تمكّن فريق غوص الحماية المدنية بمنوبة، عشية اليوم الاربعاء، من انتشال جثة شاب من قنال المياه التابعة لشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال على مستوى منطقة السعيدة من معتمدية وادي الليل، فيما لايزال البحث جار عن شاب اخر،بعد فقدانهما معا منذ مساء امس الثلاثاء، وفق ماأفاد به مصدر امني لوات.وأوضح، انه على اثر تفطن شبان بالمنطقة على مستوى القنال الى تلوث المياه بالبنزين، ورؤيتهم لدراجة نارية في المياه، تم الاستنجاد باعوان الحرس الوطني والحماية المدنية الذين حضروا على عين المكان، حيث قاموا باستخراج الدراجة التي تبين انها لاحد المفقودين ، ثم واصلوا البحث هناك، اين عثروا على جثة احدهما، وتعذر ايجاد الثاني ، وفق نفس المصدر.وبين ان عمل الفريق مايزال متواصلا، للبحث عن الشاب الثاني، والذي تولت عائلته وعائلة رفيقه اعلام مركز الحرس الوطني بالسعيدة عن اختفائهما معا منذ الساعة التاسعة مساء.هذا و تولى اعوان الحماية ،بعد اعلام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، نقل الجثمان إلى مصالح الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة للتشريح وتحديد اسباب الوفاة.وتعهدت فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة بفتح تحقيق في ملابسات الحادثة الاليمة ،وسط معطيات اولية ترجح انزلاق الدراجة في الظلام في القنال المحاذية للحي .