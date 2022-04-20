يوسف الزواوي": المنتخب التونسي مطالب بجمع 9 نقاط في مبارياته الثلاث الأولى من التصفيات"

أكد يوسف الزواوي المدرب الوطني الأسبق أنّ المنتخب التونسي مطالب بتحقيق 9 نقاط كاملة في لقاءاته الثلاثة الأولى من تصفيات كأس افريقيا للأمم "الكوت ديفورا 2023"، من أجل تعبيد طريق الترشح للـ "كان".ووصف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، مجموعة المنتخب التونسي في تصفيات كأس افريقيا للأمم بـ"العادية"، مادامت لا تضم منتخبات لها تاريخ عريق مثل الجزائر والمغرب و نيجيريا والكاميرون، وفق تعبيره.وأوضح أنّ منتخبات المجموعة العاشرة التي تضم الى جانب المنتخب التونسي كل من غينيا الاستوائية وليبيا وبوتسوانا تعد منتخبات محترمة، محذرا في هذا الخصوص من اعتبار ان القرعة جاءت في متناول العناصر الوطنية.وقال انّ المنتخب التونسي يتفوق تاريخيا وتكتيكيا على جميع فرق المجموعة العاشرة، ويعرفها جيدا، باعتباره كان قد واجهها في عدة مناسبات في الفترة الأخيرة، لافتا النظر أنّ الخسارة التي مني بها زملاء اللاعب وهبي الخزري أمام غينيا الاستوائية في اطار التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 كانت في ظروف استثنائية ولا تعكس بالضرورة حقيقة الميدان.وشدد على ضرورة التعامل بجدية مع جميع المباريات سواء كان في الذهاب أو الإياب، وعدم استسهال أي منافس ، معربا في ذلك عن ثقته في أن يضمن "نسور قرطاج" التأهل للنهائيات الافريقية للمرة 21 في تاريخهم وللمرة 15 على التوالي.يذكر أنّ المنتخب التونسي سيستهل مشواره في التصفيات يوم 30 ماي القادم، بملاقاة غينيا الاستوائية في ملعب حمادي العقربي برادس، و سيتحول في الجولة الثانية إلى غابورون لمواجهة منتخب بوتسوانا يوم 14 جوان، قبل أن يستضيف نظيره الليبي في الجولة الثالثة في 19 سبتمبر.تجدر الاشارة الى أن المنتخب التونسي المتوّج بكأس افريقيا في 2004 بتونس،لم يغب عن نهائيات كأس افريقيا للأمم منذ دورة 1994 والتي انتظمت بتونس.