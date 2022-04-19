منوبة: تعطل مسار عنصر الادماج في العمل المؤجر في مشروع "مبادرون" بدوار هيشر والمنتفعون يطالبون بالاسراع بادماجهم

تقدم تنفيذ برنامج مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب "مبادرون" في دوار هيشر على مستوى العمل المستقل بمساعدة 67 شابا وشابة على الانتصاب لحسابهم الخاص، الا ان عنصر الادماج في العمل المؤجر ما زال معطلا، وفق عدد من الشباب المنتفعين بتكوين في الغرض.وقد اختار 45 شابا وشابة منذ بداية المشروع النموذجي ب07 ولايات منها ولاية منوبة (بمعدل معتمدية من كل ولاية) الادماج في العمل المؤجر، وتم اخضاع 11 منهم للتكوين مدة ثلاثة اشهر في اختصاص وضع البرمجيات الذي يتلاءم مع اختصاصاتهم، الا انه لم يتم ادماجهموقام المعنيون بعديد المطالب في الغرض الى الوزارة، والمصالح الجهوية المعنية وعرضوا وضعيتهم على وزير التشغيل والتكوين المهني، خلال اشرافه الى موكب توزيع القسط الأوّل من المنح لفائدة 37 منتفعا بالمشروع في فيفري المنقضي، الا ان وضعهم لم يتغير بعد، كما طالبوا بتمكينهم من حواسيب لتفعيل التكوين الذي تلقونه في اختصاص البرمجياتمن جهته، اوضح المدير الجهوي للتشغيل شفيق عبد اللطيف ل"وات"، انه تم الاستماع الى هذه الفئة في اكثر من مناسبة، حيث قام 14 منتفعا من الذين لم ينتفعوا بالتكوين منهم بتغيير المسار وابدوا استعدادهم لبعث مشاريع، فيما ظل الاشكال يخص المنتفعين بالتكوين في البرمجيات، في انتظار التعهد بادماجهم ضمن البرنامج وبالتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية وغيرها.واكد عبد اللطيف، نجاح برنامج "مبادرون" في دوار هيشر، بحصول 52 منتفعا ومنتفعة، من مختاري مسار المبادرة الخاصة على القسط الاول من المنحة المخصصة وقدرها 05 الاف دولار ودخول مشاريعهم حيز النشاط، فيما لايزال 15 منتفعا بصدد اتمام اجراءات الحصول عليها.وحصل، وفق نفس المصدر، 12 منتفعا ومنتفعة على القسط الثاني من منحة التمويل المخصصة مع تمتيع اغلبهم بالموافقة المبدئية بالحصول على قروض دعم من البنك التونسي للتضامن في اطار التعاون مع الوزارة.كما تم في اطار البرنامج انشاء فضاء المبادرة النموذجي "ابْنِ" لتطوير روح المبادرة وتكوين ومرافقة باعثي المشاريع بدوار هيشر، والذي يعد مكسبا لهذه الفئة ضمن مشروع "مبادرون" الذي انطلق في مرحلته التحسيسية في اكتوبر 2019 بالمنطقة، وفق قوله.ويشمل مشروع الادماج الاقتصادي للشباب "مبادرون" البالغة كلفته 60 مليون دولار، والذي تنجزه وزارة التشغيل والتكوين المهني من 2018 الى 2025 ، بدعم من البنك الدّولي للإنشاء والتعمير، ولايات منوبة وجندوبة والقصرين والقيروان وصفاقس وقبلي وسليانة، بمعدل معتمدية بكل ولاية على ان يعمم لاحقا على كافة معتمديات الولايات فكامل ولايات الجمهورية، وفق تاكيد نفس المصدر .ويهدف البرنامج الذي يشرف علي فريق عمل مركزي في الوزارة وفرق عمل جهوية إلى توفير فرص تشغيل وإدماج جديدة للشباب فيها، مستهدفا الباحثين عن شغل من الذين تترواح أعمارهم بين 18 و35 سنة من بين العائلات محدودة الدخل، كما يسعى الى بلوغ 5 آلاف مستفيد من شريحة الشباب بين 18 و35 سنة ستتم مرافقتهم في العمل المستقل أو المؤجر بالقطاع الخاص.