قبلي: أهالي سوق الاحد يقطعون الطريق العابرة لمدينتهم على خلفية تواصل انقطاع الماء الصالح للشراب

عمد عدد من أهالي مدينة سوق الاحد من ولاية قبلي، ظهر اليوم الجمعة، إلى قطع الطريق العابرة لمدينتهم والرابطة بين ولايتي قبلي وتوزر وأشعلوا العجلات المطاطية بها، وذلك على خلفية تواصل انقطاع الماء الصالح للشراب منذ مساء أمس الخميس.وأعرب عدد من المحتجين، في تصريحات متطابقة لـ"ـوات"، عن تذمرهم من الانقطاع المتكرّر للتيار الكهربائي والماء الصالح للشراب خلال الايام الثلاثة الاخيرة والتي عمقت معاناة الاهالي تزامنا مع شهر الصيام وما يتطلبه من توفر لهذه الخدمات.وأشاروا الى ان معتمدية سوق الاحد تعاني من هذه الانقطاعات سنويا وخاصة في فصل الصيف وهو ما يتطلب العمل على ايجاد حل جذري لهذه الاشكاليات يمكن من تفاديها مستقبلا.في المقابل، أوضحت مصالح إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، أن انقطاع الماء الصالح للشراب يرجع إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الابار وتوقف عملية الضخ منذ ليلة البارحة، مشيرة إلى أن عودة التزود بالماء الصالح للشراب بالمنازل لا يمكن ان تتزامن مباشرة مع عودة التيار الكهربائي باعتبار ان امتلاء الخزانات مجدّدا يتطلب بعض الوقت.هذا وأكد رئيس اقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقبلي، محمود براهم، في تصريح لـ"وات" صباح اليوم ان الاضطرابات الطارئة على شبكة الكهرباء مردها سوء العوامل المناخية وخاصة منها هبوب الرياح الرملية القوية وارتفاع نسبة الرطوبة.