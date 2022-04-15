المنتخب التونسي لكرة اليد يفوز وديا على نظيره البرازيلي 31-30

فاز المنتخب التونسي للكرة اليد على نظيره البرازيلي 31-30 في المباراة الودية التي دارت امس الاربعاء بقاعة نابل بئر شلوف في اطار الاستعداد لكأس إفريقيا للأمم التي تقرر مؤخرا أن تدور بمصر من 11 إلى 18 جويلية القادم.وكان الشوط الاول انتهى بتقدم المنتخب الوطني 18-14.وسيخوض نسور قرطاج مقابلة ودية ثانية غدا السبت 16 أفريل بداية من الساعة العاشرة ليلا بقاعة نابل بئر شلوف .يذكر ان التربص الذي انطلق منذ يوم 11 افريل الجاري يجري بمشاركة العناصر المحترفة في البطولات الأجنبية في إطار أسبوع الإتحاد الدولي لكرة اليد المخصص لأنشطة المنتخبات الوطنية.وكان المنتخب التونسي خاض في التربص السابق في شهر مارس تربصا اعداديا بتونس اجرى خلاله مباراتين وديتين امام الكونغو الديمقراطية تعادل في الاولى 22-22 وفاز في الثانية 31-26 .