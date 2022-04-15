تونس تستضيف بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة في نهاية شهر نوفمبر المقبل

قرر الاتحاد العربي لكرة الطاولة تكليف تونس باستضافة بطولة الأندية العربية الثالثة و الثلاثون في نهاية شهر نوفمبر 2022 .واستضافت تونس خلال الاشهر الماضية خمس دورات دولية هامة في رياضة تنس الطاولة.وكان الاتحاد العربي لكرة الطاولة عقد اجتماعا عبر تقنية التواصل عن بعد برئاسة خليل بن أحمد المهندي وتم خلال الاجتماع الاول للمكتب التنفيذي التأكيد على ضرورة العمل على تطوير جميع عناصر اللعبة من لاعبين ومدربين وحكام و ادارة من خلال عقد الدورات المتخصصة .وقد تقرر بالخصوص اقامة بطولة الأندية العربية الثالثة و الثلاثون في نهاية شهر نوفمبر 2022 في تونس وتشكيل اللجان المعاونة للاتحاد العربي لكرة الطاولة بالفترة بين 2022-2024.كما تقرر استضافة لبنان العام القادم 2023 للبطولة العربية المجمعة لكرة الطاولة فضلا عن ادخال بطولات المنتخبات العربية للتصنيف الدولي .