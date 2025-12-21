Babnet   Latest update 18:08 Tunis

الديوان الوطني للملكية العقارية ينظم بالعاصمة ملتقى علميا حول الارشفة الالكترونية للسجل العقاري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/cpf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 21 Decembre 2025
      
نظم الديوان الوطني للملكية العقارية مؤخرا، ملتقى علميا حول "الارشفة الالكترونية  للسجل العقاري : حمايــة للحقـــوق العينية ودعامـة للشفافيـة"
وجاء هذا الملتقى الذي انعقد مؤخرا ، في إطار الإحتفال باليوم الوطني للأرشيف لسنة 2025 تحت شعار "الأرشيف دعامة للمعرفة ومصدرا للبحوث والمعلومات" ، للتأكيد على أهمية الرقمنة واعتماد وسائل العمل التكنولوجية الحديثة وذلك  تكريسا لسياسة الدولة ،و لما توفره خاصة من ضمانات لشفافية المعاملات العقارية وحماية للحقوق العينية واختصار لآجال الإنجاز
وتم بالمناسبة وفق بلاغ لوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية، تنظيم معرض وثائقي لعدد من الرسوم والسجلات العقارية القديمة لعقارات راجعة للدولة

كما تم ايضا عرض إحصائيات وشريط فيديو لأبرز مراحل تطور المعالجة الرقمية لأرشيف الديوان الوطني للملكية العقارية والذي يقارب حاليا 32 كلم خطيا موزعا بين مصالحه المركزية والجهوية للأرشيف.

وتمحورت أشغال  الملتقى حول أهمية رقمنة الأرشيف من خلال تقديم مداخلات تعلقت بسجلات "أملاك الدولة من الأرشيف الورقي إلى الأرشيف الإلكتروني" و "أرشيف أملاك الدولة دعامة للمعرفة ومصدر للأبحاث العقارية" و" رقمنة الرسوم العقارية حفظ للحقوق العينية ودعامة للإدارة الإلكترونية"
