توزر: مشاركة أكثر من 80 عارضا في المعرض التجاري خلال النصف الثاني من شهر رمضان

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يقام المعرض التجاري لشهر رمضان، الذي ينظمه سنويا الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتوزر، في النصف الثاني من هذا الشهر، ليتواصل حتى ليلة العيد، وذلك في فضاء الملعب البلدي القديم وسط مدينة توزر، وفق ما ذكره رئيس الاتحاد الجهوي، محمد الناصر بن زعلان.ويشارك في الدورة الجديدة من المعرض، أكثر من 80 عارضا، أغلبهم من ولايات مجاورة، على غرار قفصة وسيدي بوزيد وصفاقس وقابس ومدنين، مع مشاركة غدد من تجار من الجهة، ويوفر منتوجات متنوعة كالملابس الجاهزة والاحذية والتجهيزات المنزلية والحلويات.ويعد المعرض التجاري الرمضاني بمدينة توزر، من بين أعرق المعارض التي تقام خلال هذا الشهر، حيث ينتظم بصفة مسترسلة منذ سنة 1983، وفق ذات المصدر، وهو مناسبة لتنشيط الحركة الاقتصادية وفرصة للطبقة المتوسطة لاقتناء حاجياتهم من الملابس والتجهيزات وغيرها بأسعار تفاضلية.