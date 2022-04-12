فيلم "نصف روح" لمروان الطرابلسي ينافس على جوائز مهرجان "سوس" المغربي الدولي للفيلم القصير

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ينافس الفيلم الروائي التونسي القصير "نصف روح" للمخرج مروان الطرابلسي على جوائز الدورة 14 لمهرجان "سوس" المغربي الدولي للفيلم القصير التي تقام منتصف شهر ماي القادم.ويتسابق هذا الشريط مع 26 فيلما من فلسطين وليبيا والمغرب ومصر والسودان والعراق وبريطانيا وكندا وأستراليا والدنمارك، على جوائز "أفضل فيلم" و"أفضل إخراج" و"أفضل سيناريو" و"أفضل صورة".ويدوم الفيلم 26 دقيقة، وهو من بطولة الممثل والأستاذ المسرحي عبد القادر بن سعيد والطفلة آمنة الحلفاوي. وتدور أحداثه حول "الأب ناجي وابنته أمل يقطنان بمصنع قديم كائن في أطراف المدينة، يفقد الأب وظيفته لكنه يضطرّ لجمع الأشياء القديمة وبيعها ليظل على قيد الحياة… وذات يوم تصاب ابنته بورم في الدماغ، فيقرّر اجتياز امتحان استمع إليه في إعلان حول تجارة الأرواح".ويسلّط "نصف روح"، وهو الفيلم الخامس في رصيد مروان الطرابلسي، الضوء على "قيمة البشر التي فقدت معناها وأصبحت اليوم سلعة تُباع وتُشترى"، بحسب تعبير المخرج، مضيفا أن الفيلم ينطلق من ترجمة هذه المشاعر لنقد العالم المادي من منظور فلسفي ميتافيزيقي.