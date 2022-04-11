التونسيان اسكندري المنصوري وعزيز دوقاز يودعان بطولة سانت لويس بوتوزي المكسيكية منذ التصفيات التمهيدية

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ودع التونسيان اسكندر المنصوري وعزيز دوقاز يوم الاحد منافسات بطولة سانت لويس بوتوزي المكسيكية منذ الدور الاول للتصفيات التمهيدية التي تسبق الجدول الرئيسي.وخسر اسكندر المنصوري امام الارجنتيني ماتياس زكاس المصنف 455 عالميا صفر-2 (2-6 و6-7) فيما انهزم عزيز دوقاز امام البرازيلي ماتيوس الفيس المصنف 400 عالميا صفر-2 (2-6 و3-6).وتراجع اسكندر المنصوري مركزين في التصنيف العالمي الجديد للاعبي التنس المحترفين الصادر يوم الاثنين ليحتل المركز 365 عالميا في حين تقهقر عزيز دوقاز 25 مرتبة ليصبح في المركز 419 عالميا.