التونسيان اسكندري المنصوري وعزيز دوقاز يودعان بطولة سانت لويس بوتوزي المكسيكية منذ التصفيات التمهيدية


Publié le Lundi 11 Avril 2022 - 10:26 قراءة: 0 د, 24 ث
      
ودع التونسيان اسكندر المنصوري وعزيز دوقاز يوم الاحد منافسات بطولة سانت لويس بوتوزي المكسيكية منذ الدور الاول للتصفيات التمهيدية التي تسبق الجدول الرئيسي.

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وخسر اسكندر المنصوري امام الارجنتيني ماتياس زكاس المصنف 455 عالميا صفر-2 (2-6 و6-7) فيما انهزم عزيز دوقاز امام البرازيلي ماتيوس الفيس المصنف 400 عالميا صفر-2 (2-6 و3-6).

وتراجع اسكندر المنصوري مركزين في التصنيف العالمي الجديد للاعبي التنس المحترفين الصادر يوم الاثنين ليحتل المركز 365 عالميا في حين تقهقر عزيز دوقاز 25 مرتبة ليصبح في المركز 419 عالميا.

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