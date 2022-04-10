"مركز االتكوين ودعم اللامركزية".. نشريات ومحامل رقمية لترسيح ثقافة اللامركزية

. ..

. .

يعمل "مركز التكوين ودعم اللامركزية"، التابع لوزارة الداخلية (بعد حذف وزارة التنمية المحلية)، على تكثيف المبادرات وتنويع المحامل التي تتيح نشر وترسيخ ثقافة اللامركزية لدى أعضاء مجالس الجماعات المحلية ومسؤوليها، وأيضا لدى عموم المواطنين وسائر الناشطين والفاعلين المعنيين بمسارات اللامركزية والحوكمة المحلية والتنمية الجهوية.وفي سياق هذه الجهود، بادر المركز منذ سبتمبر 2021 إلى إصدار نسخة رقمية من مجلته الدورية المختصة "أصداء" (انطلق صدورها في نسختها الورقيّة منذ سنة 2013)، لتقريب محتوياتها من المتابعين وإتاحتها للعموم والمعنيّين بالشأن الجهوي والمحلي داخل تونس وخارجها، وتحفيز تفاعلهم مع مضامينها، المتمثلة أساسا في مقالات علمية يعدّها خبراء وأساتذة وجامعيون وباحثون في مجالات اللامركزية والتنمية الجهوية والمحلية، إلى جانب إطارات عليا بالإدارة المركزية والجهوية، وذلك بهدف.ويرمي اعتماد الشكل الرقمي لمجلة «أصداء»، إلى تمكينها من الانتشار الواسع وتيسير نفاذ المستفيدين والباحثين والطلبة وجميع العاملين في ميدان الجماعات المحلية إلى محتوياتها والتفاعل معها.وقد أصدر المركز مفتتح أفريل الجاري العدد 28 من مجلّة "أصداء" (جانفي - مارس)، في نسختها الرقمية الثالثة على موقع الواب الخاص بالمركز وعلى صفحته الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" .ويتضمن العدد الرقمي الجديد من هذه المجلة عدّة مقالات علميّة، تولّى إعدادها ثلّة من الخبراء والباحثين وأساتذة جامعيون وإطارات عليا بالإدارة، حيث تناولت جملة من المداخلات المقدّمة ضمن أشغال «الملتقى العلمي حول الجماعات المحليّة: الواقع والتحدّيات»، ومنها «الإطار الدستوري للجماعات المحليّة في تونس»، و«رقابة الدّولة على الجماعات المحليّة»، و«تحليل التدابير المحليّة في مجال الحقوق والحريّات وفق مقتضيات الفصل 49 من الدّستور».كما ضم هذا العدد دراسة تحليليّة حول «النشاط الخارجي للجماعات المحلية: ما هو النشاط الخارجي وما علاقته بمفهوم التعاون اللامركزي؟»، إلى جانب موضوع «جباية الجماعات المحليّة: بلديّة الشيحيّة نموذجا».