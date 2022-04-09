وزيرة المرأة تشارك وجبة الإفطار مع المقيمين بمركز رعاية المسنين بالكاف


Publié le Samedi 09 Avril 2022 - 22:42 قراءة: 0 د, 51 ث
      
شاركت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة ومبارك السن، آمال بلحاج موسى، مساء أمس الجمعة، وجبة الإفطار مع المقيمين بمؤسسة رعاية كبار السن بالكاف وبحضور 15 طفلاً من مكفولي الدولة بالمركز المندمج بساقية سيدي يوسف، وعدد من الاطارات الجهوية وممثلي الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.

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وأكدت بلحاج موسى بالمناسبة أن الوزارة وضعت بالشراكة مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي برنامجا خاصا ومميزا للاحتفاء بشهر رمضان بمؤسسات رعاية كبار السن، هذا العام، من خلال تنظيم موائد إطار وأنشطة ترفيهية تجمع بين منظوري الوزارة ومن مؤسسات رعاية المسنين والطفولة تكريسا لمبدأ التواصل بين الأجيال، على حد تعبيرها.

وأتاحت زيارة المركز للوزيرة، التعرف على سير نشاط هذه المؤسسة التي تمت إعادة تهيئتها وتجهيزها باعتمادات تفوق 454 ألف دينار، وهي تتوفّر على وحدات عيش وفضاءات مشتركة تتوزّع بين قاعة تمريض وقاعة علاج طبيعي وأخرى للعلاج الوظيفي ومطبخ وقاعتين للأكل إلى جانب قاعة تنشيط وقاعة حلاقة ومغازة.
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وقد اساتأنفت مؤسسة رعاية كبار السن بالكاف نشاطها في 17 سبتمبر 2020 بطاقة استيعاب تبلغ 42 سريرا، وتستقبل حاليا 27 مقيما موزعين بين 19 مسنا من الذكور و8 من الإناث.

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