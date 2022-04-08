نبيل الكوكي مدربا للنادي الصفاقسي

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تعاقد النادي الصفاقسي مع نبيل الكوكي لتدريب فريق الاكابر إلى نهاية الموسم الرياضي الحالي خلفا للبرتغالي جورج اكوستا.وانتهت تجربة نبيل الكوكي منذ شهر تقريبا مع نادي وفاق سطيف الجزائري.وكانت الهيئة التسييرية للنادي الرياضي الصفاقسي قررت فك الارتباط مع الإطار الفني للفريق الاول بقيادة المدرب جورج كوستا باستثناء مدرب الحراس عادل بن زويتة.وجاء قرار تغيير الاطار الفني بعد خروج النادي الصفاقسي من تصفيات كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم من دور الامجموعات ونتائجه غير المستقرة في بطولة الرابطة المحترفة الاولىنبيل الكوكي: مدرب أولكريم دلهوم: مساعد مدربقيس الغطاسي: معد بدنيعادل بن زويتة: مدرب حراس