البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة - تاجيل الجولة الاخيرة لمرحلة التتويج الى يوم الخميس المقبل

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة السلة يوم الثلاثاء عبر صفحتها الرسمية على موقع الفايسبوك عن تأجيل الجولة العاشرة والاخيرة من منافسات مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة الى يوم الخميس القادم.واضافت الجامعة ان قرار التاجيل ياتي "لتمكين أحباء كرة السلة من حضور اللقاءات".وكانت الجولة العاشرة والاخيرة مقررة اليوم الثلاثاء وفق برنامج المقابلات التالي : قاعة القرجاني (س 15)النادي الافريقي - الاتحاد المنستيريقاعة الزهراء (س 15)الزهراء الرياضية - النجم الرادسيقاعة بئر الشلوف بنابل (س 15)الملعب النابلي - شبيبة القيروانوكانت اندية الاتحاد المنستيري والزهراء الرياضية والنجم الرادسي والملعب النابلي ضمنت ترشحها الى الدور نصف النهائي الذي يلعب فيه صاحب المركز الاول امام المتحصل على المركز الرابع على ان يتبارى صاحب المرتبة الثانية مع الحائز على المرتبة الثالثة. ويقام الدور نصف النهائي في شكل مباراتين ذهابا وايابا، وفي صورة فوز كل فريق بمباراة يتم الاحتكام الى مقابلة ثالثة فاصلة تدور بقاعة الفريق الذي يكون ترتيبه افضل في اعقاب مرحلة التتويج.الترتيب في اعقاب الجولة التاسعةالاتحاد المنستيري 16 (تاهل الى مرحلة السوبر بلاي اوف)الزهراء الرياضية 16 (تاهل الى مرحلة السوبر بلاي اوف)النجم الرادسي 15 (تاهل الى مرحلة السوبر بلاي اوف)الملعب النابلي 13 (تاهل الى مرحلة السوبر بلاي اوف)سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالنادي الافريقي 12شبيبة القيروان 8