تصدير 59،4 ألف طن من زيت الزيتون من بداية الموسم الى موفى جانفي 2022 (المرصد الوطني للفلاحة)

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بلغت كميّات زيت الزيتون المصدّرة للموسم 2021 /2022 حوالي 59،4 الف طن من نوفمبر 2021 وحتّى جانفي 2022 مقابل 62 ألف طن خلال الفترة ذاتها من الموسم المنقضي.وزادت قيمة هذه الصادرات بنسبة 32 بالمائة لتصل إلى 620،6 مليون دينار مقابل 461،5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من الموسم الفارط، بحسب ما أظهرته وثيقة أعدها المرصد الوطني للفلاحة بخصوص متابعة صادرات تونس من زيت الزيتون من نوفمبر 2021 وحتّى جانفي 2022.يذكر أن معدل سعر زيت الزيتون خلال الأشهر الثلاثة الأولى من موسم 2021 /2022 زاد بنسبة 40 بالمائة مقارنة بالأشهر ذاتها من الموسم المنقضي.وتظهر المقارنة مع الأسعار المعتمدة في إسبانيا خلال شهر جانفي 2022 أنّ سعر زيت الزيتون البكر الممتاز السائب التونسي المصدّر بلغ قيمة 10،5 دينار للكلغ مقابل 11،1 دينار للكلغ لزيت الزيتون الاسباني.وبلغ معدل سعر التصدير لزيت الزيتون البيولوجي التونسي خلال جانفي 2022 قيمة 3،47 أورو للكلغ مقابل 3،8 أورو للكلغ بالنسبة لزيت الزيتون البيلوجي الاسباني.وشكّل زيت الزيتون البكر الممتاز 85 بالمائة من الكميّة الجمليّة المصدرة مقابل 87 بالمائة خلال الموسم 2020 / 2021. وسجلت الفترة ذاتها تطوّرا في كميّة الزيت المعلّب إذ كانت في حدود 15 بالمائة من الكميّة المصدرة إلى حدود جانفي 2022 مقابل 13 بالمائة في الموسم المنقضي. وساهم زيت الزيتون المعلّب والمصدر بنسبة 18 بالمائة في العائدات من تصدير هذه المادّة.وخلصت الوثيقة إلى أنّه رغم التطوّر المسجل خلال الموسم 2021 /2022 فإنّ قطاع زيت الزيتون في تونس لا يزال يتوفر على فرص تطوير كامنة لفائدذة تصدير هذا المنتج على مستوى الأسعار والجودة من ذلك الزيادة في كميّات زيت الزيتون المعلّب الموجّه للتصدير.يشار إلى أن موسم 2021 /2022 شهد انتاجا من زيت الزيتون بحجم 240 ألف طن (بفضل انتاج 1،2 مليون طن من الزيتون) أي بزيادة بنسبة 70 مقارنة بالموسم 2020 / 2021 (140 ألف طن).وتلعب غراسات الزيتون في تونس دورا هاما في تنشيط الدورة الاقتصادية بالبلاد إذ تقدر عدد هذه الغراسات بحوالي 106 مليون شجرة زيتون مغروسة على مساحة 1،96 مليون هكتار فضلا عن وجود 1723 معصرة موزعة بعدة مناطق من الجمهوريّة.