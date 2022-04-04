مدنين: إحداث نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بجرجيس تابعة لديوان الاراضي الدولية

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تعزّزت نقطة البيع من المنتج الى المستهلك بالضيعة الفلاحية بشماخ من معتمدية جرجيس بولاية مدنين، المفتوحة طيلة السنة، بنقطة بيع ثانية وسط مدينة جرجيس لقيت اقبالا كبيرا من الحرفاء الذين استحسنوا تركيزها لما وفرته من مواد غذائية استهلاكية بأسعار مدروسة، وخاصة المواد التي يقبل عليها المواطن بكثافة في شهر رمضان.وجاء تركيز نقطتي البيع من المنتج الى المستهلك، التابعتين لديوان الاراضي الدولية، بهدف تعديل الاسعار والحدّ، من الاحتكار، وتقريب الخدمات من المواطن، وتوفير حاجياته من المواد الغذائية باسعار مدروسة تراعي قدرته الشرائية، وفق مدير الضيعة الفلاحية بشماخ حبيب شامخ.وتوفّر نقطتا البيع منتوجات فلاحية ينتجها ديوان الاراضي الدولية متمثلة في البيض، واللحوم حمراء، ولحوم الدواجن، وزيت الزيتون، والتمور، والفلفل، والطماطم، والبطاطا والبرتقال وغيرها، وذلك باسعار مدروسة حيث قدّر سعر الكلغ من الدجاج بـ6800 مليم، واللتر الواحد من زيت الزيتون بـ9800 مليم، واللحوم الحمراء بـ22 دينار للكلغ الواحد، والبيض بسعر 1060 مليما للاربع بيضات، والاجبان 27 دينارا و700 مليم للكلغ، والتمور بين 5200 و6900 مليم للكغ الواحد.وتشهد نقطتا البيع من المنتج الى المستهلك بجرسيس إقبالا مكثفا حيث بلغ عدد الحرفاء، أمس الثلاثاء، بنقطة البيع وسط مدينة جرجيس، 350 شخصا ما دفع الى تحديد كميات اقتناء المواد، وخاصة من البيض والفلفل والطماطم، لضمان استفادة اكثر عدد من المواطنين من المنتوجات خاصة وان التزود بأغلبها يتم من خارج الولاية ما يستوجب مجهودا في التنقل لجلبها، وفق ذات المصدر.