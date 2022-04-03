ليالي رمضان في النادي الثقافي الطاهر الحداد من 7 إلى 27 أفريل

سيكون زوار المدينة العتيقة بالعاصمة على موعد مع سهرات رمضانية متنوعة ينظمها النادي الثقافي الطاهر الحداد من 7 إلى 27 أفريل الحالي ضمن تظاهرة "ليالي رمضان".
وأعدت إدارة هذا النادي الثقافي برمجة ثرية ومتنوعة تراوح بين الموسيقى بمختلف أنماطها وكذلك المسامرات الشعرية والأدبية.
وفي ما يلي برنامج هذه التظاهرة :
الخميس 7 أفريل : عرض "سطمبالي" بلحسن ميهوب
الجمعة 8 أفريل : عرض موسيقي "الرباعي تشيللو"
السبت 9 أفريل : عرض ''مالوف المدينة '' لزيادة مهدي
الأحد 10 أفريل : صالون المدينة "الشعر الشعبي"
الاثنين 11 أفريل : عرض موسيقي "زياد الزواري"
الثلاثاء 12 أفريل : "حكايات زمان لعبد الستار عمامو
الأربعاء 13 أفريل : عرض ''رقش" لإبراهيم بهلول
الخميس 14 أفريل : صالون المدينة يستضيف فضيلة الشابي
الجمعة 15 أفريل : عرض موسيقي عايدة النياطي
السبت 16 أفريل : "عدوى السينما" لنادي السينمائيين الهواة
الأحد 17 أفريل : عرض موسيقي لبنى نعمان
الأربعاء 18 أفريل : عرض موسيقي عفيفة العويني
الخميس 19 أفريل : عرض: موشحات "الهادي السبعي"
الجمعة 20 أفريل : عرض: نسمات لسهيل الشارني
السبت 21 أفريل : مداخلة حول اللباس التقليدي في عيون الفوتوغرافيين
الأحد 22 أفريل : صالون السرايا سليمة السرايري
الثلاثاء 26 أفريل : عرض ''ياسر محبة'' لياسر الجرادي
الأربعاء 27 أفريل : عرض: غنائي لنادي الموسيقى نوفل بن عيسى.
وأعدت إدارة هذا النادي الثقافي برمجة ثرية ومتنوعة تراوح بين الموسيقى بمختلف أنماطها وكذلك المسامرات الشعرية والأدبية.
وفي ما يلي برنامج هذه التظاهرة :
الخميس 7 أفريل : عرض "سطمبالي" بلحسن ميهوب
الجمعة 8 أفريل : عرض موسيقي "الرباعي تشيللو"
السبت 9 أفريل : عرض ''مالوف المدينة '' لزيادة مهدي
الأحد 10 أفريل : صالون المدينة "الشعر الشعبي"
الاثنين 11 أفريل : عرض موسيقي "زياد الزواري"
الثلاثاء 12 أفريل : "حكايات زمان لعبد الستار عمامو
الأربعاء 13 أفريل : عرض ''رقش" لإبراهيم بهلول
الخميس 14 أفريل : صالون المدينة يستضيف فضيلة الشابي
الجمعة 15 أفريل : عرض موسيقي عايدة النياطي
السبت 16 أفريل : "عدوى السينما" لنادي السينمائيين الهواة
الأحد 17 أفريل : عرض موسيقي لبنى نعمان
الأربعاء 18 أفريل : عرض موسيقي عفيفة العويني
الخميس 19 أفريل : عرض: موشحات "الهادي السبعي"
الجمعة 20 أفريل : عرض: نسمات لسهيل الشارني
السبت 21 أفريل : مداخلة حول اللباس التقليدي في عيون الفوتوغرافيين
الأحد 22 أفريل : صالون السرايا سليمة السرايري
الثلاثاء 26 أفريل : عرض ''ياسر محبة'' لياسر الجرادي
الأربعاء 27 أفريل : عرض: غنائي لنادي الموسيقى نوفل بن عيسى.
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