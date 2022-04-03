ليالي رمضان في النادي الثقافي الطاهر الحداد من 7 إلى 27 أفريل

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سيكون زوار المدينة العتيقة بالعاصمة على موعد مع سهرات رمضانية متنوعة ينظمها النادي الثقافي الطاهر الحداد من 7 إلى 27 أفريل الحالي ضمن تظاهرة "ليالي رمضان".وأعدت إدارة هذا النادي الثقافي برمجة ثرية ومتنوعة تراوح بين الموسيقى بمختلف أنماطها وكذلك المسامرات الشعرية والأدبية.وفي ما يلي برنامج هذه التظاهرة :الخميس 7 أفريل : عرض "سطمبالي" بلحسن ميهوبالجمعة 8 أفريل : عرض موسيقي "الرباعي تشيللو"السبت 9 أفريل : عرض ''مالوف المدينة '' لزيادة مهديالأحد 10 أفريل : صالون المدينة "الشعر الشعبي"الاثنين 11 أفريل : عرض موسيقي "زياد الزواري"الثلاثاء 12 أفريل : "حكايات زمان لعبد الستار عماموالأربعاء 13 أفريل : عرض ''رقش" لإبراهيم بهلولالخميس 14 أفريل : صالون المدينة يستضيف فضيلة الشابيالجمعة 15 أفريل : عرض موسيقي عايدة النياطيالسبت 16 أفريل : "عدوى السينما" لنادي السينمائيين الهواةالأحد 17 أفريل : عرض موسيقي لبنى نعمانالأربعاء 18 أفريل : عرض موسيقي عفيفة العوينيالخميس 19 أفريل : عرض: موشحات "الهادي السبعي"الجمعة 20 أفريل : عرض: نسمات لسهيل الشارنيالسبت 21 أفريل : مداخلة حول اللباس التقليدي في عيون الفوتوغرافيينالأحد 22 أفريل : صالون السرايا سليمة السرايريالثلاثاء 26 أفريل : عرض ''ياسر محبة'' لياسر الجراديالأربعاء 27 أفريل : عرض: غنائي لنادي الموسيقى نوفل بن عيسى.