وزارة التجارة: تحديد أسعار بعض المنتجات الفلاحية الطازجة تزامنا مع شهر رمضان

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ـ الدجاج الجاهز للطبخ: 7250 مليما

ـ شرائح الديك الرومي: 12 دينارا

ـ الطماطم: 1850 مليما

ـ الفلفل: 3450 مليما

ـ البطاطا الجديدة: 1700 مليم

ـ البطاطا المخزنة، 1380 مليما

أسعار البيع القصوى للعموم محددة بـ 1100 مليم للأربع بيضات، مع هوامش ربح قصوى في حدود 15 مليما للبيضة بالجملة و15 مليما للبيضة بالتفصيل.

وأرجعت الوزارة قرار تحديد تلك الأسعار، والتي ستشمل بعض اللحوم البيضاء ومواد البطاطا والطماطم والفلفل، إلى ما قالت إنه "بداية تسجيل ارتفاعات مشطّة وغير مبررة في أسعار بعض المواد بالتزامن مع اقتراب دخول شهر رمضان المعظم، والتي لا تعكس السير العادي للسوق"، وفق نص البلاغ.وضبطت الوزارة أسعار البيع للعموم بالنسبة لهذه المواد (بحساب الكيلوغرام الواحد)، على النحو التالي:ودعت الوزارة المتدخلين إلى احترام الأسعار المحددة لكل مرحلة، ومراعاة المقدرة الشرائية للمواطن، وتفادي كل مظاهر الاحتكار والمضاربة، بما في ذلك الامتناع عن تزويد السوق والانحراف بالمسالك القانونية والترفيع في الأسعار، التي تعرض مرتكبيها للتتبعات القانونية.كما دعت المستهلكين إلى ترشيد شراءاتهم، مضيفة أنه سيتم تعديل أسعار المواد المذكورة، حسب تطور السوق.من جهة أخرى، أعلنت الوزارة عن الانطلاق منذ يومين، وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمجمع المهني المشترك لمنتوجات الدواجن والأرانب، في ترويج المخزونات التعديلية لمادة البيض كالتالي:14 مليون بيضة مخصصة للفترة الممتدة بين 29 مارس و11 أفريل 2022.10 ملايين بيضة بداية من 12 أفريل 2022.وذكرت الوزارة في بلاغها أنودعت جميع المتدخلين بمسالك توزيع هذه المادة إلى الحرص على ضمان انتظامية التزويد، والعمل على احترام الأسعار المحددة، وتفادي أي ممارسات من شأنها الانحراف بها.