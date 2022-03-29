سليانة: تقدم أشغال مشروعي توسعة المبيت الجامعي وبناء المسبح المغطى بمدينة سليانة بنسب متفاوتة

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شهدت نسبة تقدم أشغال مشروعي توسعة المبيت الجامعي وبناء المسبح المغطى بمدينة سليانة تقدما بنسب متفاوتة، حيث بلغت نسبة تقدم أشغال مشروع توسعة المبيت 85 بالمائة (انطلقت الاشغال في ديسمبر 2018 على ان تنتهي في جوان القادم ليقع استغلاله خلال السنة الجامعية القادمة) وبلغت نسبة تقدم أشغال المسبح 20 بالمائة (انطلقت الأشغال خلال شهر أكتوبر 2019)وذكر المدير الجهوي للتجهيز توفيق مساعدية في تصريح ل(وات) ان قيمة اعتمادات انجاز مشروع المبيت (للذكور والاناث) بلغت 6 مليون و600 ألف دينار وهو يضم 136 غرفة مزدوجة وبعض المكونات الضرورية الأخرى، في حين بلغت قيمة مشروع المسبح المغطى اعتمادات جملية تقدر ب7 مليون و400 ألف دينار، وقد تعطلت اشغاله بسبب فقدان مادة الحديد ومن المنتظر أن يكون جاهزا خلال مارس 2023وافاد رئيس بلدية سليانة عبد الحميد العكرمي الهمامي في تصريح سابق ل(وات) بأن المشروع يضم مسبحا نصف أولمبي، وفضاء رياضي، واكد أهمية الشروع الترفيهي لمتساكني الجهة، خاصة الشباب منهم، باعتباره فرصة لممارسة رياضة السباحة.