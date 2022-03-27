تكريم نخبة من فناني العرائس في اختتام أيام قرطاج لفنون العرائس وأكثر من 16 ألف شخص واكبوا عروض الدورة الثالثة

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أسدل الستار على الدورة الثالثة لأيام قرطاج لفنون العرائس مساء يوم السبت بمدينة الثقافة، بحضور أهل الفن والمسرح والثقافة من تونس ومن فرق الدول المشاركة، إلى جانب حضور سفير جمهورية مصر العربية المعتمد بتونس إيهاب فهمي.وانطلق حفل اختتام هذه الدورة الثالثة من هذه التظاهرة العرائسية منذ حوالي الساعة الرابعة مساءً بشارع الحبيب بورقيبة، حيث واكب الجمهور عروضا متنوعة في فن المهرج والدمى العملاقة. أما ساحة المسارح بمدينة الثقافة، فقد احتضنت عرضا في الموسيقى النحاسية وعرضا آخر لمجموعة من الدمى والعرائس المتنوعة.وتولت مديرة الدورة منية عبيد المسعدي، قبل انطلاق حفل الاختتام الرسمي، تكريم المشاركين في المعرض العرائسي التجاري المقام على امتداد هذه الدورة، وهو معرض متنوع لعرائس سجنان المصنوعة من الفخار وكذلك عرائس الحلوى التي تشتهر بها جهة نابل. كما أسندت مديرة الدورة شهادات للمشاركين في الورشات التدريبية.وفي ما يتعلق بحفل الاختتام الرسمي، كرمت الهيئة المديرة للمهرجان الفنان العرائسي محمد بشير الجلاد الذي يُعتبر من مؤسسي الحركة المسرحية العرائسية في تونس، وقد أهدته إدارة المهرجان، إلى جانب درع التكريم، عروسا شبيهة له تولى إنجازها المركز الوطني لفن العرائس. كما تم بالمناسبة تكريم جمعية مهرجان نيابوليس لمسرح الطفل بنابل، وكذلك الفنانيْن المصرييْن محمد كشك ومحمد نور الدين.وتحدثت منية عبيد المسعدي، التي تشغل أيضا منصب المديرة العامة للمركز الوطني لفنون العرائس، عن مواكبة ما يزيد عن 16 ألف شخص لمختلف عروض هذه الدورة التي أقيمت من 19 إلى 26 مارس الحالي. واعتبرت أن هذه الأرقام تعكس نجاح هذه الدور ة على المستوى الحضور الجماهيري وكذلك من حيث الجانب التنظيمي.وشهد حفل الاختتام توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة تحريك عرائس الخيط، إذ أسندت الجائزة الأولى مناصفة بين هيثم وناسي و محمد طاهر العابدي. وتحصلت منية الزيادي على الجائزة الثانية. وآلت الجائزة الثالثة إلى منير الروايحي.وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الثالثة لأيام قرطاج لفنون العرائس انتظمت تحت شعار "ماريونات فن وحياة" واهتمت بـ "عرائس الخيط". وقد شهدت مشاركة 18 بلدا من ضمنها مصر ضيف شرف.