القرية الحرفية بالدندان :معرض "مذاقات " للمنتوجات الغذائية يعود بعد توقفه بسبب الكورونا

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تجدد الموعد اليوم الجمعة بالقرية الحرفية بالدندان، مع الدورة الجديدة من معرض "مذاقات " للمنتوجات الغذائية التقليدية التي تعود بعد انقطاع لعامين بسبب جائحة كورونا ، وفق تصريح المندوبة الجهوية للصناعات التقليدية بمنوبة، مامية النابلي لمكتب "وات" بمنوبة.واضافت خلال افتتاح المعرض باشراف والي الجهة محمد شيخ روحه ، ان الدورة الخامسة التي تتواصل الى تاريخ 31 مارس الجاري، تنتظم بمشاركة 25 حرفية اغلبهن من ولاية منوبة وبعض الولايات المجاورة ، وذلك بالتعاون بين المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والتعاونية المركزية "للاقمر البيّة".وبينت ان المعرض يعود بخصوصيته في الترويج للمنتوجات الغذائية التقليدية الاصيلة، اذ تشمل اكلات تراثية على غرار البسيسة بأنواعها، والملوخية، والكسكسي، وزيت الزيتون، والاجبان، والحلويات التقليدية ، وبهارات مختلفة وتوابل وموالح، وعسل وزيوت طبيعية ،و مستلزمات العولة.من جهتها بينت رئيسة الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بمنوبة هدى تقية، لوات، ان المعرض الذي ينتظم قبل شهر رمضان المعظم ، هو فرصة اخرى توفر للحرفيات بالجهة لتشجيعهن على تسويق منتوجاتهن، وإبراز مهارتهن في انتاج مستلزمات العولة، ومحافظتهن على التراث الغدائي التقليدي.واشارت الى انه تم توفير الفضاء بصفة مجانية لاستقبال الحرفيات لعرض منتوجاتهن لفائدة الحرفاء من الجهة حتى يقتنوا مستلزماتهم الغذائية المتنوعة استعدادا لشهر رمضان.