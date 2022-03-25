تطور بأكثر من 45 بالمائة في المؤشرات السياحية بطبرقة وعين دراهم خلال الثلاثية الأولى من السنة الجارية

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سجلت المؤشرات السياحية بجهتي طبرقة وعين دراهم من ولاية جندوبة، خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2022 إلى غاية 20 مارس من ذات السنة، تطوّرا بأكثر من 45 بالمائة في عدد الوافدين وعدد الليالي المقضّاة بالوحدات السياحية التي ناهز عدد الوافدين عليها خلال هذه الفترة 37250 وافدا اي بزيادة فاقت 46 بالمائة، وفق ما ورد في تقرير صادر عن الادارة الجهوية للسياحة بطبرقة.كما سجل عدد الليالي المقضّاة بالوحدات السياحية بالمنطقتين ولذات الفترة هو الآخر تطورا فاق 48 بالمائة وذلك ببلوغه 67715 ليلة مقضاة مقابل 45509 ليلة لذات الفترة من السنة المنقضية.و فاقت نسبة الإشغال خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 20 مارس من السنة الجارية 20 بالمائة، مسجلة بذلك زيادة بأكثر من 5 بالمائة مقارنة بذات الفترة من السنة المنقضية.ويتوقع مندوب السياحة بطبرقة، عيسى المرواني، أن تسجّل جهتي طبرقة وعين دراهم خلال الموسم السياحي الصيفي معدلات هامة في المؤشرات السياحية وخاصة في عدد الوافدين من الداخل والخارج، مستندا في ذلك إلى التراجع اللافت لتداعيات الجائحة، والعودة المرتقبة للوافدين الجزائريين المتوقفة منذ سنتين، واقبال السياح الأوروبيين والآسيويين (ايطاليا فرنسا ألمانيا روسيا والصين...)، فضلا على ما تمتلكه الجهة من مخزون سياحي بيئي، وتوجه إضافي نحو السياحة الجبلية.