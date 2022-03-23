توزر: أيام التبادل التجاري التضامني بين مدينتي توزر والقيروان..منتوجات محلية تُروّج في المدينتين

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تنظم جمعية المنحلة للمواطنة الفاعلة بتوزر، بالشراكة مع جمعية ذاكرة المدينة بالقيروان، أيام التبادل التجاري التضامني من 19 إلى غاية 28 من شهر مارس الحالي، وهي تظاهرة توفر منتوجات حرفيي وحرفيات المدينة في متاجر الاقتصاد التضامني بالمدينتين وعرضها للبيع، وفق ما ذكره منسق مشاريع جمعية المنحلة، سالم بن سالمة.وقد استقبل "سوق الرحبة"، وهو متجر مخصص لترويج منتوجات محلية في إطار دعم الاقتصاد التضامني بمدينة توزر، منتوجات حرفية ومواد غذائية وألبسة تقليدية ومواد تجميل طبيعية لحرفيين وحرفيات من مدينة القيروان، وكذلك الشأن بالنسبة الى متجر دار الجدود في مدينة القيروان، الذي استقبل منتوجات متنوعة من مدينة توزر، وفق ما أفاد به ذات المصدر لـ(وات).ويهدف النشاط، الى تعزيز وعي المواطنين بأهمية استهلاك المنتوجات المحلية، وتكريس مبادئ الاقتصاد الاجتماعي التضامني، ودعم ترويج المنتوجات المحلية في الولايتين.وأشار بن سالمة، الى أن منتوجات الواحة، على غرار التمور ورب وسكر التمر، بالإضافة الى منتوجات حرفية، منها خصوصا منتوج سعف النخيل، من أبرز المنتجات الممثلة لجهة الجريد، فيما تمثلت منتجات ولاية القيروان بالخصوص في الحلويات التقليدية "المقروض" والمواد العطرية والصناعات التقليدية، على غرار نسيج الحرير.