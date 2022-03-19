الديوان الوطني للصناعات التقليدية ينظم اول صالون مهني للصناعات التقليدية في اكتوبر 2022


Publié le Samedi 19 Mars 2022 - 23:03قراءة: 1 د, 2 ث
      
يستعد الديوان الوطني للصناعات التقليدية لإطلاق أول صالون مهني للصناعات التقليدية وذلك في شهر أكتوبر 2022، وفق ما أعلنه، السبت، مدير عام الديوان فوزي بن حليمة.

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وأضاف بن حليمة في تصريح إعلامي، على هامش افتتاح الدورة 38 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية، ان هذا الصالون الاوّل سيجمع مهنيي القطاع والحرفاء المحتملين من مختلف بلدان العالم (الولايات المتحدة الامريكية والبلدان الاوروبية..).

وسيتم تنظيم هذه التظاهرة بالتعاون الوثيق مع شركاء الديوان على غرار الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وعدد من منظمات المجتمع المدني، وأيضا الشركاء الأجانب منهم الاتحاد الأوروبي.
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وقال بن حليمة في ما يهم الدورة 38 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية المنتظم، حاليا، بقصر المعارض بالكرم، ، انها نسخة استثنائية باعتبارها تتيح لأكثر من 1000 حرفي، عرض منتجاتهم وتسويقها ومن المتوقع ان تستقطب عشرات الآلاف من الزوار

واكد ان الهدف المنشود يتمثل "في تعزيز النشاط الحرفي ومساعدة المهنيين على تسويق منتجاتهم بعد فترة من الركود بسبب الأزمة الصحية".

ويضم صالون الابتكار في الصناعات التقليدية عدة فضاءات منها المخصصة للمنسوجات والزرابي والفضاء التجاري وجناح للابداع.. بالإضافة إلى مساحات أخرى مجهزة لاستقبال الحرفيين ذوي الاحتياجات الخاصة مجانا وصغار الحرفيين من المناطق الداخلية.

كما يشارك في الصالون، الذي يتواصل حتى 27 مارس 2022، عدد من شركاء الديوان لاسيما الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الاعمال والجامعة الوطنية للصناعات التقليدية، قصد التعريف بأنشطتهم.



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