تونس تستقبل اول رحلة بحرية سياحية من إيطاليا يوم 23 مارس 2022

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تستقبل تونس يوم 23 مارس 2022، اوّل رحلة بحرية سياحية قادمة من إيطاليا بها اكثر من 800 سائح، بعد توقف هذا النشاط ، منذ سنة 2019، وفق ما كشف عنه وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، في تصريح لـ"وات"، السبت، على هامش افتتاح الدورة 38 لصالون الصناعات التقليدية الذي ينعقد من 18 الى 27 مارس الجاري بقصر المعارض بالكرم.وأعلن وزير السياحة، بالمناسبة، انه من المتوقع ان تستقبل تونس في الاجمال نحو 44 رحلة بحرية سياحية خلال سنة 2022، مرجحا ارتفاع هذا الرقم خلال السنوات القادمة، مضيفا بقوله: "هذه الرحلات البحرية السياحية مهمة جدا لتنشيط السياحة التونسية" ، مذكرا ان تونس قد استقبلت سنة 2010 مليون سائح قادمين عبر الرحلات البحرية السياحية.واشار بخصوص الموسم السياحي المقبل، الى أن الوزار بذلت قصارى جهدها للاستعداد لهذا الموعد على أفضل وجه، مطمئنا أن هناك اقبالا كبيرا على الوجهة التونسية سواء من الأسواق الأوروبية أو الأسواق المجاورة على غرار ليبيا والجزائر.وأضاف في السياق ذاته، ان جهودا متعددة الاختصاصات بذلت من اجل إنجاح الموسم السياحي المقبل وهي تتعلق بجوانب النظافة والبيئة والبروتوكول الصحي وسلامة الوحدات الفندقية.واردف "لقد عملنا أيضا على تنويع منتجاتنا السياحية بالإضافة إلى السياحة الشاطئية أصبحت تونس وجهة للسياحة الصحراوية والسياحة البديلة والمستدامة ..."، مذكرا بأنه قد وقع اختيار "وجهة الظاهر"، مؤخرا، كأفضل وجهة للسياحة المستدامة والبديلة على الصعيد العالمي.وفي سياق اخر، لفت بلحسين إلى أن الجهود قد ارتكزت، بالأساس، على الترويج والتسويق للوجهة التونسية عبر عدد من القنوات ومنها الرقمية.يشار الى ان العديد من الحملات الترويجية قد اطلقت في هذا الاطار كان آخرها حملة تونس لك او "تونس ليك" التي تهدف إلى الترويج للسياحة الداخلية.