استعداد لكاس امم افريقيا / المنتخب التونسي لكرة اليد يتعادل مع نظيره الكونغولي 22/22 ت

. ..

. .

تعادل المنتخب التونسي لكرة اليد مع نظيره الكونغولي بنتيجة 22/22 في اللقاء الودي الثاني الذي دار امس الجمعة بقاعة بني خيار في اطار التربص الذي تجريه العناصر الوطنية بمشاركة اللاعبين المحترفين بالخارج استعدادا لنهائيات كاس امم افريقيا المقررة بالمغرب من 11 الى 18 جويلية القادم.وكان المنتخب الوطني متقدما في الشوط الاول بنتيجة 15 مقابل 9.وكانت المباراة الودية الاولى بين المنتخبين التي جرت بقاعة بئر شلوف بنابل يوم الخميس، انتهت بانتصار المنتخب التونسي بنتيجة 31-26 (الشوط الاول 15-14).ويندرج هذا التربص ضمن اسبوع الاتحاد الدولي للعبة المخصص لانشطة المنتخبات الوطنية وهو ما مكن اللاعبين الذين ينشطون في البطولات الاجنبية من الالتحاق بتحضيرات المنتخب.ويتضمن برنامج تحضيرات المنتخب الوطني في اطار الاسبوع القادم للاتحاد الدولي لكرة اليد مباراتين وديتين مع نظيره البرازيلي يومي 14 و16 افريل القادم بالحمامات.