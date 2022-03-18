مبعوث الفيفا يؤكد جاهزية الجامعة التونسية لكرة القدم لاعتماد تقنية (الفار)


Publié le Vendredi 18 Mars 2022 - 21:07قراءة: 0 د, 41 ث
      
- انهت الجامعة التونسية لكرة القدم دورات التكوين للحصول على التأهيل النهائي في اعتماد تقنية ( الفار) بالنسبة للحكام والمساعدين وذلك تحضيرا لتطبيق تقنية ( حكم الفيديو المساعد ) خلال مرحلة التتويج من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

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وحضر باهافشان مرغان، مبعوث الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم مباراة تطبيقية جمعت بين المنتخب الوطني الأولمبي ومنتخب الأواسط في ملعب حمادي العقربي برادس تم خلالها تطبيق التقنية. وعبّر مورغان، عن رضاه التام على الخطوات التي قامت بها الجامعة .
وأكد مبعوث الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى تونس، نجاح الخطوات التي قامت بها الجامعة التونسية لكرة
القدم والإدارة الوطنية للتحكيم، من أجل اعتماد تقنية الفيديو "الفار" في مباريات البطولة الوطنية خلال مرحلة "البلاي أوف".
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ويذكر ان 46 حكما و حكما مساعدا تمتعوا بالدورات التكوينية النظرية والتطبيقية التي نظمتها الجامعة على امتداد الثلاثة أشهر الأخيرة.



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