الجرندي: "احتضان تونس لندوة (تيكاد 8) وللقمة الفرنكوفونية سيساهم في دفع العلاقات الدولية التي تأثرت كثيرا بسبب الجائحة"

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قال عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إن احتضان تونس للدورة الثامنة للندوة الدولية لطوكيو حول التنمية في إفريقيا (تيكاد 8) والقمة 18 للفرنكوفونية والمتوقع عقدهما على التوالي خلال شهري أوت ونوفمبر 2022، سيكون له الأثر الإيجابي على صورة البلاد وسيساهم في دفع العلاقات الدولية التي تأثرت كثيرا بسبب جائحة كورونا.ولاحظ الوزير في تصريح إعلامي على إثر الإجتماع الأول لللجنتين الوطنيتين المكلّفتين بتنظيم الدورة الثامنة للندوة الدولية لطوكيو حول التنمية في إفريقيا (تيكاد 8) والقمة 18 للفرنكوفونية أن تونس، كشريك فاعل في العلاقات الدولية والإقتصاد العالمي، من خلال تنظيم هذين الموعدين البارزين، ستساهم في النهوض من جديد بالعلاقات الدولية التي تراجعت إلى أدنة مستوياتها بسبب الجائحة التي قلّصت بشكل ملحوظ تنقل حركة الأشخاص والسلع وفرص اللقاء عبر العالم.وبخصوص الندوة الدولية لطوكيو حول التنمية في إفريقيا (تيكاد 8)، اعتبر الجرندي أن هذه الندوة ستشكّل فرصة لتعزيز التعاون الثلاثي بين تونس واليابان والقارة الإفريقية، مؤكدا على أن هذا الحدث سيشهد كذلك مشاركة المنظمات الدولية الكبرى وأبرز الممولين.كما أفاد بأن اجتماع اللجنة المكلّفة بتنظيم الدورة الثامنة للندوة الدولية لطوكيو حول التنمية في إفريقيا (تيكاد 8) تدارست بعض الجوانب المتعلقة بهذه التظاهرة من حيث الشكل (حضوري أو مزدوج أو افتراضي) وكذلك الجوانب المالية واللوجستية والتنظيمية التي يستوجبها كل سيناريو من هذه السيناريوهات.وأضاف وزير الخارجية قوله: "نحن على اتصال دائم بشركائنا اليابانيين وأعتقد أن المشاركة في هذه الندوة من المرجّح أن تكون بشكل مزدوج، لاعتبارات صحية، رغم المؤشرات الوبائية المشجعة والاستعدادات الجيدة لبلادنا على الصعيد الصحّي".أما في ما يتعلّق بقمة الفرنكوفونية، فقد ذكّر الوزير بأنه تم تأجيلها في مرحلة أولى بسبب الجائحة، ملاحظا أن تونس مستعدّة اليوم لاحتضان هذه القمة بمختلف أبعادها السياسية والثقافية والاقتصادية.وأشار إلى أن ما بين 80 و90 بالمئة من التجهيزات قد تم تركيزها بعد في جزيرة جربة التي ستحتضن القمة وتبقى بعض الجوانب التنظيمية خاصة في ما يتعلق بتأكيد الحجوزات لدى الوحدات الفندقية التي ستؤوي ضيوف البلاد التونسية".وفي إشارة إلى أهمية هذين الحدثين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، جدّد الجرندي التزام الدولة التونسية بإنجاحهما على شتى المستويات.وعلى صعيد آخر قال وزير الخارجية إن الدبلوماسية التونسية، كثفت جهودها على المستويين السياسي والاقتصادي، من أجل تحسين تموقع تونس على الصعيد الدولي لفترة ما بعد الجائحة وأنها تتفاعل مع كل التطورات التي تشهدها الساحة الدولية (الصراع الروسي الأوكراني، الجائحة ...).يُذكر أن الدورة الثامنة للندوة الدولية لطوكيو حول التنمية في إفريقيا (تيكاد 8) والقمة 18 للفرنكوفونية، ستنعقد يومي 27 و28 أوت 2022 في تونس، في حين تحتضن جزيرة جربة القمة 18 للفرنكوفونية يومي 19 و20 نوفمبر 2022 بعد أن كانت مبرمجة يومي 20 و21 نوفمبر 2021.