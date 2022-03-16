وزارة الصحة تؤمن، في إطار قافلة صحية تحسيسية، عمليات جراحية لفائدة 30 مريضا بالقصور الكلوي بولاية قابس

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تؤمن وزارة الصحة ، يوم 18 مارس 2022 بالمستشفى الجامعي محمد بن ساسي بقابس، عمليات جراحية تتعلق بالوصلة الوريدية الشريانية "fistueles artério-veineuses " لفائدة 30 مريضا بالقصور الكلوي بولاية قابس، وفق ما كشفت عنه، اليوم الأربعاء، مستشارة وزير الصحة إيناس القماطي.وأوضحت قماطي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه المبادرة تندرج في إطار قافلة صحية تحسيسية تحت عنوان "قطار الحياة"، تنطلق يوم 17 مارس 2022 وتمتد على ثلاثة أيام، تنظمها الوزارة بالتعاون مع المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية لفائدة متساكني ولاية قابس .ويؤمن هذه العمليات الجراحية 6 أطباء جراحون، وتتراوح كلفتها بين 3 و5 ألف دينار لكل عملية. وتتمثل هذه العمليات، وفق قماطي، في تثبيت وصلة بين الشريان والوريد في رسغ اليد وتعين الوصلة الشريانية الوريدية الداخلية التي من خلالها يمكن بسهولة توصيل دم مريض الفشل الكلوي بالكلى الصناعية لغسله ثم إعادة ضخه مرة أخرى إلى المريض.وشدّدت القماطي على أن مثل هذه العمليات من شأنها أن تحد من آلام ومعاناة مرضى قصور الكلى عند القيام بعمليات تصفية الدم.وبينت أن القافلة الصحية، التي تضم فريقا طبيا وشبه طبي متكون من 40 مختصا في عدة مجالات من بينها جراحة القلب والشرايين وأمراض الكلى والطب العام والطب الاستعجالي والتصوير الطبي، ستنطلق يوم الخميس 17 مارس الجاري على الساعة الواحدة بعد الظهر من محطة برشلونة وذلك على متن عربة مخصصة للغرض ستتجه إلى ولاية قابس.وأفادت القماطي أن الفريق الطبي وشبه الطبي سيؤمن قبل انطلاق هذه القافلة، حملة تحسيسيّة بمحطة برشلونة لفائدة جميع المواطنين حول أهمية التبرع بالأعضاء وتقصي الأمراض المتسببة في القصور الكلوي، حيث تتواصل هذه الحملة على متن القطار وطيلة الرحلة، وذلك فضلا عن تمتيع جميع الركاب باختبارات لتقصي أمراض ضغط الدم والسكري و الكلى.وبيّنت أنه سيتم صباح يوم الجمعة 18 مارس 2022، القيام بالعمليات الجراحية السالف ذكرها بالمستشفى الجامعي محمد بن ساسي بقابس على أن يتم بالتوازي مع ذلك تنظيم حملة تحسيسية بمقر المستشفى حول المواضيع السالف ذكرها لفائدة جميع المرضى المتواجدين على عين المكان .وبينت قماطي أنه سيتم أيضا خلال اليوم ذاته تأمين حملة تحسيسية موجهة لحوالي 100 طبيب في الخط الأول بجهة قابس لحث مرضاهم على التبرع بالأعضاء وعلى أهمية التقصي المبكر للأمراض المتسببة في القصور الكلوي، مشيرة إلى أن هذا اليوم سيتم اختتامه بتظاهرة لممارسة رياضة المشي على الأقدام مفتوحة للعموم.و بينت القماطي أن الرجوع إلى تونس العاصمة سيكون يوم السبت 19 مارس 2022 على الساعة الحادية صباحا حيث سيتم طيلة الرحلة القيام بنفس الحملة التحسيسيّة واختبارات التقصي للأمراض المزمنة المذكورة آنفا.