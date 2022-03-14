دعم التعاون العسكري بين البلدين محور لقاء وزير الدفاع بقائد القوات البحرية الملكية السعودية

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مثل مزيد دعم علاقات التعاون العسكري وتطويره بين تونس والمملكة العربية السعودية، محور محادثة دارت اليوم الاثنين بين وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش، والفريق الركن فهد بن عبد الله العفيلي قائد القوات البحرية الملكية السعودية، بمقر الوزارة.واستعرض الطرفان خلال اللقاء، الروابط الأخوية المتينة والتاريخية القائمة بين البلدين، والإرادة المشتركة للعمل على مزيد النهوض بالتعاون العسكري بين الجانبين، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني.