كاس امم افريقيا 2022: المنتخب التونسي لكرة اليد في تربص اعدادي بمشاركة اللاعبين المحترفين في الخارج

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يدخل المنتخب التونسي للأكابر انطلاقا من يوم غد الاثنين في تربص ثان بالحمامات استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستدور بالمغرب من 22 جوان إلى 2 جويلية 2022 وذلك بمشاركة اللاعبين المحترفين بالخارج.ويندرج هذا التربص في إطار أسبوع الاتحاد الدولي المخصص لأنشطة المنتخبات الوطنية وهو ما مكن اللاعبين المحترفين في البطولات الأجنبية من الالتحاق بتحضيرات المنتخب, حيث أجرت بقية العناصر الوطنية الناشطة في البطولة المحلية تربصا أولا على امتداد الأسبوع الفارط من 7 إلى 11 مارس.وسيجري نسور قرطاج خلال هذه التحضيرات مقابلتين وديتين مع منتخب الكونغو الديمقراطية الذي سيخوض بدوره تربصا اعداديا بتونس استعدادا ل "كان المغرب 2022" وذلك يومي الخميس والجمعة بقاعة الحمامات.كما يتضمن برنامج تحضيرات المنتخب مباراتين وديتين مع المنتخب البرازيلي يومي 14 و 16 أفريل القادم بالحمامات في إطار الأسبوع القادم للإتحاد الدولي لكرة اليد.حراس المرمى: محمد صفر (الترجي الرياضي) وياسين بالقايد (سبورتينغ لشبونة البرتغالي) ومهدي الحرباوي (سيليستا الفرنسي).جناح أيمن: عصام رزيق (النجم الساحلي) وطارق جلوز (الترجي الرياضي) ومحمد علي بحر (النادي الإفريقي).ظهير أيمن : نور الدين ماوة (النجم الساحلي) وأنور بن عبد الله (السالمية الكويت).هير أيسر: ريان زرياط (النجم الساحلي) وخالد الحاج يوسف (الدحيل القطري) ومحمد رضا فراد (السالمية الكويتي) وأسامة الجزيري (الأهلي المصري).منسق: بلال العبدلي (الترجي الرياضي) ومحمد أمين درمول (ميندين الألماني) وعلاء مصطفى (النادي الإفريقي).لاعب دائرة: مروان شويرف (ترومبلاي الفرنسي) وجهاد جاب الله (دنكارك الفرنسي) ورامي حمام (النادي الإفريقي).جناح أيسر : أسامة البوغانمي وغسان التومي (الترجي الرياضي).