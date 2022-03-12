بطولة انقلترا - ليفربول يفوز بهدفي دياز وصلاح ويواصل الضغط على سيتي

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وسجل لويس دياز الهدف الأول في الدقيقة 19، وأضاف محمد صلاح، هداف الدوري الإنقليزي، هدفا من ركلة جزاء بعد ساعة من اللعب.وأصبح رصيد ليفربول 66 نقطة من 28 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن سيتي حامل اللقب الذي خاض العدد ذاته.وسيكون بوسع سيتي زيادة الفارق عندما يلعب في ضيافة كريستال بالاس يوم الاثنين المقبل.وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول "يستمر الأمر ذاته، فنحن نتوقع أن يفوز سيتي بكل مباراة يخوضها. الشيء الوحيد الذي يمكننا فعله هو محاولة الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات".وأضاف المدرب الألماني "نحن مستعدون. لا نحتاج إلى وصف ذلك بالسباق على اللقب، فنحن نريد فقط الفوز بالمباريات".ومنح دياز التقدم بهدف للفريق الزائر بضربة رأس بعد تمريرة من جويل ماتيب لكنه اصطدم لحظة التسجيل بمنافسه روبرت سانشيز حارس برايتون الذي كان محظوظا في تجنب الحصول على بطاقة ملونة.وعن ضربة رأس دياز، قال كلوب "إنه فعل ما ينبغي على المهاجم أن يفعله. لم أتابع إعادة اللقطة لكنها كانت رائعة من اللقطة الأولى. من الشجاعة أن يفعل ذلك برأسه. هذا هدف رائع".وأضاف صلاح الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد لمسة يد من إيف بيسوما لاعب برايتون، ليصل ليفربول إلى 2000 هدف في الدوري الممتاز.وهذا الهدف رقم 20 لقائد منتخب مصر في البطولة خلال الموسم الجاري، لكنه خرج بعد أربع دقائق بعدما تعرض لكدمة في القدم.وقال كلوب "إنه يعتقد أنها ليست خطيرة، لكن يمكن أن نرى أنه عندما يجلس صلاح في الخارج، فإنه لا يكون سليما بنسبة 100 بالمئة".وأضاف "أعتقد أن الموقف يتعلق بمحاولته تسديد الكرة، وتعرضه للمنع. كان يريد التسديد وتعرض للمنع، وأعتقد أن قدمه ربما تعرضت لكدمة بسيطة. علينا أن ننتظر ونرى".وواجه ليفربول بعض الصعوبات والضغط قرب النهاية، لكن الحارس أليسون تألق وأنقذ محاولات من داني ويلبيك وسولي مارش.