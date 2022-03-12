بطولة الماينا - بايرن يتعثر للمرة الثانية على التوالي بالتعادل 1-1 مع مضيفه هوفنهايم

. ..

. .

وكان بايرن، الساعي لتعزيز رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة العاشرة على التوالي، تعادل مع باير ليفركوزن الأسبوع الماضي وانتصر مرتين فقط في آخر خمس مباريات في البطولة.وتقدم هوفنهايم عبر كريستوف باومجارتنر بتسديدة مباشرة في الدقيقة 32.وألغى الحكم هدفين لتوماس مولر مهاجم بايرن بداعي التسلل قبل أن ينجح حامل اللقب في إدراك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.وحول روبرت ليفاندوفسكي ركلة ركنية من يوزوا كيميش بضربة رأس في الشباك محرزا هدفه 29 في البطولة هذا الموسم.وألغى الحكم هدفا ثالثا لبايرن وهذه المرة عبر ليفاندوفسكي مع ضغط الفريق لانتزاع الفوز في الشوط الثاني.وأضاع الفريق الضيف فرصتين حيث رد القائم تسديدة من سيرج غنابري كما مرت تسديدة جمال موسيالا بالقرب من المرمى.وبدا أن تسديدة مولر في طريقها للشباك لكن هوفنهايم أبعدها من على خط المرمى في الدقيقة 73.وأنقذ مانويل نوير قائد بايرن تسديدة من أندريه كراماريتش.ويملك بايرن 60 نقطة من 26 مباراة متقدما بعشر نقاط على بروسيا دورتموند ثاني الترتيب والذي يواجه أرمينيا بيليفيلد غدا الأحد بالإضافة إلى امتلاكه مباراة مؤجلة ضد ماينتس.وبهذه النتيجة خرج هوفنهايم من المربع الذهبي إذ يتأخر بفارق الأهداف عن فرايبورغ الذي تغلب 3-2 على فولفسبورغ.