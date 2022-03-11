رابطة ابطال افريقيا - كلاسيكو بين النجم الساحلي والترجي الرياضي في ثوب قاري لا يحتمل القسمة على اثنين

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يتجدد غدا السبت الحوار التونسي الافريقي بين النجم الساحلي والترجي الرياضي بمناسبة الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لكاس رابطة ابطال افريقيا على ملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الثانية ظهرا في مباراة لن تقبل القسمة على اثنين باعتبار حاجة الفريقين لتحقيق الفوز من اجل ضمان اوفر حظوظ التاهل الى الدور ربع النهائي.وكان الفريقان تعادلا في الجولة الماضية (0-0).ولن تشذ مباراة الكلاسيكو المرتقبة عن سمة التشويق والحماس التي كثيرا ما ميزت الحوارات الكروية بين النجم الساحلي والترجي الرياضي وسيكتسي هذه المرة نكهة اضافية بما ان وضعية الفريقين في جدول الترتيب العام للمجموعة الثالثة لاسيما فريق جوهرة الساحل الذي يمتلك 3 نقاط بالمركز الثالث خلف ضيفه فريق باب سويقة (5 نقاط) ستجعل الهدف الاساسي تحقيق الفوز مما ينبىء برؤية مباراة مثيرة ومفتوحة امام جميع السيناريوهات.ولن يكون امام النجم الساحلي صاحب الارض والجمهور في لقاء الغد من خيار سوى تحقيق نتيجة ايجابية تتلخص في الفوز وضمان 3 نقاط وهي نتيجة تحتمها وضعية الفريق في الترتيب وكذلك طبيعة المحطات المتبقية اذ ان زملاء اللاعب مالك بعيو مطالبون بحصد اكبر عدد ممكن من النقاط في ظل الاختبار الصعب الذي ينتظرهم الاسبوع القادم في الجزائر امام شباب بلوزداد الذي يتقاسم مع الترجي الصدارة ب5 نقاط.وسيتسلط الضغط بصفة مبكرة على المدرب الجديد للنجم الساحلي لسعد الشابي الذي اخذ المشعل الفني من المخضرم الفرنسي روجى لومار وستكون نتيجة مباراة الغد ضد الترجي الرياضي مقياسا جديا لمدى صواب قرار الهيئة المديرة للفريق بتغيير الجهاز الفني.وسيعول الاطار الفني الجديد للنجم الساحلي على ذات الاسماء تقريبا التي خاضت لقاء الجولة الاخيرة للبطولة امام الاتحاد المنستيري مع القيام ببعض التحويرات الطفيفة التي يقتضيها الرسم التكتيكي الذي سيعتمده في مواجهة الترجي الرياضي والذي يجب ان يقوم على مبدا توازن الخطوط اذ ان الايغال في التقدم نحو الهجوم قد يترك مساحات شاغرة تمثل فرصة مناسبة لمهاجمي الترجي الرياضي لاستغلالها وبالتالي فان المباراة تتطلب ذكاء تكتيكيا وتغييرا مستمرا في الخطط الفنية دفاعا وهجوما وفقا لتطورات المباراة من اجل ارباك المنافس وتحقيق الهدف المنشود.ومن جهته سيسعى الترجي الرياضي المنتشي بانتصاره العريض على النادي البنزرتي (4-0) في سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى يوم الاربعاء الماضي الى استغلال تلك الجرعة البسيكولوجية للظهور بوجه يرتقي الى مستوى انتظارات احبائه على مستوى النجاعة الهجومية امام منافس من الطراز العالي.ويعي المدرب راضي الجعايدي ان لقاء الغد ضد النجم الساحلي سيختلف شكلا ومضمونا عن لقاء النادي البنزرتي وسيمثل اختبارا جديدا لامتحان القدرة التهديفية لشيخ الاندية التونسية الذي تطور في مختلف المباريات الماضية على مستوى خلق الفرص وامتلاك الكرة والسيطرة على المنافس لتبقى المعضلة الاساسية هي القصور الهجومي وعدم ترجمة عشرات المحاولات المتاحة الى بعض الاهداف.وسيكون الجهاز الفني للترجي الرياضي امام هامش واسع من الاختيارات الفنية بحكم ثراء الزاد البشري للفريق وهو مطالب باختيار اكثر العناصر جاهزية في التشكيلة الاساسية حتى يجني صواب تلك الاختيارات ولا يضيع على فريقه وقتا اضافيا للتدارك حيث ان الاحمر والاصفر مطالب بتحقيق الفوز بدوره من اجل التقدم خطوة ايجابية نحو التاهل الى ربع نهائي المسابقة.وكانت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الافريقي لكرة القدم قد عينت الحكم المصري محمد معروف لإدارة المباراة بمساعدة محمود ابو الرجال واحمد حسام طه.ولحساب نفس المجموعة يتبارى مساء اليوم شباب بلوزداد الجزائري مع جوانينغ غلاكسي صاحب المرتبة الاخيرة في المجموعة برصيد نقطة واحدة.