الرابطة الافريقية للاندية لكرة السلة - الاتحاد المنستيري يحقق فوزه الثاني على التوالي

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حقق الاتحاد المنستيري فوزه الثاني على التوالي في تصفيات الرابطة الافريقية للاندية لكرة السلة (بال) بتغلبه على نادي سايدو ليغاسي اتليتيك الغيني بنتيجة 76-55 في المباراة التي اقيمت مساء يوم الثلاثاء بالعاصمة السنغالية داكار.وكان ممثل كرة السلة التونسية فاز في مباراته الافتتاحية يوم الاحد الماضي على فيروفيارو دي بايرا الموزمبيقي بنتيجة 77-71.ولحساب المجموعة ذاتها، يلاقي لاحقا النادي الجامعي بداكار السنيغالي نادي فيروفيارو دي بايرا الموزمبيقي.يذكر ان المرحلة الاولى من التصفيات تقام في شكل بطولة من مجموعتين تضم كل واحدة 6 فرق.وتقام منافسات مجموعة الاتحاد المنستيري في داكار من 5 الى 15 مارس الجاري فيما تجرى منافسات المجموعة الثانية في القاهرة من 9 الى 19 افريل المقبل.وتتاهل الفرق الاربعة الاولى من كل مجموعة الى المرحلة النهائية للبطولة المقررة بالعاصمة الرواندية كيغالي من 21 الى 28 ماي.1- الاتحاد المنستيري 4 22- سايدو ليغاسي الغيني 3 23- مجمع الطاقة الرواندي 2 14- نادي سلا المغربي 1 1-- النادي الجامعي بداكار السنغالي 1 1-- فيروفيارو دي بايرا الموزمبيقي 1 1وفي ما يلي برنامج بقية مقابلات الاتحاد المنستيري:المباراة الثالثة يوم 11 مارس 2022الإتحاد المنستيري - نادي سلا المغربيالمباراة الرابعة يوم 12 مارس 2022الإتحاد المنستيري - النادي الجامعي بداكار السنغاليالمباراة الخامسة يوم 14 مارس 2022الإتحاد المنستيري - مجمع الطاقة الرواندي