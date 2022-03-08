الرابطة الافريقية للاندية لكرة السلة - الاتحاد المنستيري يحقق فوزه الثاني على التوالي

حقق الاتحاد المنستيري فوزه الثاني على التوالي في تصفيات الرابطة الافريقية للاندية لكرة السلة (بال) بتغلبه على نادي سايدو ليغاسي اتليتيك الغيني بنتيجة 76-55 في المباراة التي اقيمت مساء يوم الثلاثاء بالعاصمة السنغالية داكار.
وكان ممثل كرة السلة التونسية فاز في مباراته الافتتاحية يوم الاحد الماضي على فيروفيارو دي بايرا الموزمبيقي بنتيجة 77-71.
ولحساب المجموعة ذاتها، يلاقي لاحقا النادي الجامعي بداكار السنيغالي نادي فيروفيارو دي بايرا الموزمبيقي.
يذكر ان المرحلة الاولى من التصفيات تقام في شكل بطولة من مجموعتين تضم كل واحدة 6 فرق.
وتقام منافسات مجموعة الاتحاد المنستيري في داكار من 5 الى 15 مارس الجاري فيما تجرى منافسات المجموعة الثانية في القاهرة من 9 الى 19 افريل المقبل.
وتتاهل الفرق الاربعة الاولى من كل مجموعة الى المرحلة النهائية للبطولة المقررة بالعاصمة الرواندية كيغالي من 21 الى 28 ماي.
الترتيب
الفريق ن ل
1- الاتحاد المنستيري 4 2
2- سايدو ليغاسي الغيني 3 2
3- مجمع الطاقة الرواندي 2 1
4- نادي سلا المغربي 1 1
-- النادي الجامعي بداكار السنغالي 1 1
-- فيروفيارو دي بايرا الموزمبيقي 1 1
وفي ما يلي برنامج بقية مقابلات الاتحاد المنستيري:
المباراة الثالثة يوم 11 مارس 2022
الإتحاد المنستيري - نادي سلا المغربي
المباراة الرابعة يوم 12 مارس 2022
الإتحاد المنستيري - النادي الجامعي بداكار السنغالي
المباراة الخامسة يوم 14 مارس 2022
الإتحاد المنستيري - مجمع الطاقة الرواندي
وكان ممثل كرة السلة التونسية فاز في مباراته الافتتاحية يوم الاحد الماضي على فيروفيارو دي بايرا الموزمبيقي بنتيجة 77-71.
ولحساب المجموعة ذاتها، يلاقي لاحقا النادي الجامعي بداكار السنيغالي نادي فيروفيارو دي بايرا الموزمبيقي.
يذكر ان المرحلة الاولى من التصفيات تقام في شكل بطولة من مجموعتين تضم كل واحدة 6 فرق.
وتقام منافسات مجموعة الاتحاد المنستيري في داكار من 5 الى 15 مارس الجاري فيما تجرى منافسات المجموعة الثانية في القاهرة من 9 الى 19 افريل المقبل.
وتتاهل الفرق الاربعة الاولى من كل مجموعة الى المرحلة النهائية للبطولة المقررة بالعاصمة الرواندية كيغالي من 21 الى 28 ماي.
الترتيب
الفريق ن ل
1- الاتحاد المنستيري 4 2
2- سايدو ليغاسي الغيني 3 2
3- مجمع الطاقة الرواندي 2 1
4- نادي سلا المغربي 1 1
-- النادي الجامعي بداكار السنغالي 1 1
-- فيروفيارو دي بايرا الموزمبيقي 1 1
وفي ما يلي برنامج بقية مقابلات الاتحاد المنستيري:
المباراة الثالثة يوم 11 مارس 2022
الإتحاد المنستيري - نادي سلا المغربي
المباراة الرابعة يوم 12 مارس 2022
الإتحاد المنستيري - النادي الجامعي بداكار السنغالي
المباراة الخامسة يوم 14 مارس 2022
الإتحاد المنستيري - مجمع الطاقة الرواندي
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