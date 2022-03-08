الرابطة الافريقية للاندية لكرة السلة - الاتحاد المنستيري يحقق فوزه الثاني على التوالي


Publié le Mardi 08 Mars 2022 - 21:27قراءة: 1 د, 5 ث
      
حقق الاتحاد المنستيري فوزه الثاني على التوالي في تصفيات الرابطة الافريقية للاندية لكرة السلة (بال) بتغلبه على نادي سايدو ليغاسي اتليتيك الغيني بنتيجة 76-55 في المباراة التي اقيمت مساء يوم الثلاثاء بالعاصمة السنغالية داكار.

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وكان ممثل كرة السلة التونسية فاز في مباراته الافتتاحية يوم الاحد الماضي على فيروفيارو دي بايرا الموزمبيقي بنتيجة 77-71.
ولحساب المجموعة ذاتها، يلاقي لاحقا النادي الجامعي بداكار السنيغالي نادي فيروفيارو دي بايرا الموزمبيقي.
يذكر ان المرحلة الاولى من التصفيات تقام في شكل بطولة من مجموعتين تضم كل واحدة 6 فرق.
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وتقام منافسات مجموعة الاتحاد المنستيري في داكار من 5 الى 15 مارس الجاري فيما تجرى منافسات المجموعة الثانية في القاهرة من 9 الى 19 افريل المقبل.
وتتاهل الفرق الاربعة الاولى من كل مجموعة الى المرحلة النهائية للبطولة المقررة بالعاصمة الرواندية كيغالي من 21 الى 28 ماي.
الترتيب
الفريق ن ل
1- الاتحاد المنستيري 4 2
2- سايدو ليغاسي الغيني 3 2
3- مجمع الطاقة الرواندي 2 1
4- نادي سلا المغربي 1 1
-- النادي الجامعي بداكار السنغالي 1 1
-- فيروفيارو دي بايرا الموزمبيقي 1 1
وفي ما يلي برنامج بقية مقابلات الاتحاد المنستيري:
المباراة الثالثة يوم 11 مارس 2022
الإتحاد المنستيري - نادي سلا المغربي
المباراة الرابعة يوم 12 مارس 2022
الإتحاد المنستيري - النادي الجامعي بداكار السنغالي
المباراة الخامسة يوم 14 مارس 2022
الإتحاد المنستيري - مجمع الطاقة الرواندي




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