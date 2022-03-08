كرة الطاولة - تونس تتوج بالدورة الدولية لنجوم الشبان بقطر


Publié le Mardi 08 Mars 2022 - 23:05قراءة: 0 د, 39 ث
      
شهدت الدورة الدولية للنجوم الشبان في كرة الطاولة التي تحتضن فعاليتها العاصمة القطرية الدوحة انجازا تونسيا مزدوجا بتتويج التونسي وسيم الصيد الذي كان مرفوقا بالياباني تاميتو واتانابي بلقب زوجي فئة أقل من 15 سنة متفوقا في النهائي على التونسي يوسف العيدلي الذي كان مرفوقا بالكازاخستاني الان كورمانغالياف بنتيجة ثلاث مجموعات لصفر.

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وكان الصيد وواتانابي فاز في نصف النهائي على ثنائي قطري بنتيجة 3 مجموعات لمجموعة واحدة وهي النتيجة ذاتها التي تفوق بها العيدلي وكورمانغالياف على ثنائي نمساوي.

وفي مسابقات الفردي اكتفى التونسي وسيم الصيد بالدور ربع النهائي بعد هزيمته ضد الياباني تاميتو واتانابي بنتيجة ثلاث مجموعات دون مقابل، في حين اكتفى يوسف العيدلي بالدور ثمن النهائي بعد تعثره في مباراته التي دارت يوم أمس ضد السلوفاكي جاكوب هولوبشيك بنتيجة 3/2 في مباراة عرفت مردودا متميزا للاعب الناشئ للمنتخب التونسي.
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