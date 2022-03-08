" الاتحاد العربي للصحافة الرياضية ينظم ندوة حول " الاعلامية الرياضية والتنمر الالكتروني


Publié le Mardi 08 Mars 2022 - 14:40قراءة: 0 د, 30 ث
      
ينظم الاتحاد العربي للصحافة الرياضية مساء الثلاثاء ندوة مرئية بالتنسيق مع لجنة المراة في الاتحاد ندوة بعنوان " الاعلامية الرياضية والتنمر الالكتروني " بمناسبة اليوم العالمي للمراة وذلك عبر تطبيق "زووم ".
ويشارك في الندوة بالخصوص رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية محمد جميل عبد القادر ورئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية الايطالي جياني ميرلو .
...

ويشمل برنامج الندوة مداخلات لكل من الاعلامية التونسية سهام العيادي و أستاذ القانون الجنائي بمعهد الادارة العامة بالرياض أصيل الجعيد وأستاذة الصحة النفسية بجامعة طنطا (مصر) سارة أحمد منصور .

وسيتم بالمناسبة الاستماع الى نماذج من "التنمر الالكتروني" تعرضت له اعلاميات من عدد من البلدان العربية

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242335



  2.65% (272813 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الثلاثاء 08 مارس 2022 | 5 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:48 18:22 15:48 12:37 06:41 05:15
Babnet
15°
Babnet15°Babnet% 44:الرطــوبة
تونــسBabnet
6.17 كم/س
:الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-814°-716°-622°-922°-11
  • Avoirs en devises
    23344,9

  • (7 mars)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,2414 DT        1$ =2,95524 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 mars)   982,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   