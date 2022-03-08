" الاتحاد العربي للصحافة الرياضية ينظم ندوة حول " الاعلامية الرياضية والتنمر الالكتروني

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ينظم الاتحاد العربي للصحافة الرياضية مساء الثلاثاء ندوة مرئية بالتنسيق مع لجنة المراة في الاتحاد ندوة بعنوان " الاعلامية الرياضية والتنمر الالكتروني " بمناسبة اليوم العالمي للمراة وذلك عبر تطبيق "زووم ".ويشارك في الندوة بالخصوص رئيس الاتحاد العربي للصحافة الرياضية محمد جميل عبد القادر ورئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية الايطالي جياني ميرلو .ويشمل برنامج الندوة مداخلات لكل من الاعلامية التونسية سهام العيادي و أستاذ القانون الجنائي بمعهد الادارة العامة بالرياض أصيل الجعيد وأستاذة الصحة النفسية بجامعة طنطا (مصر) سارة أحمد منصور .وسيتم بالمناسبة الاستماع الى نماذج من "التنمر الالكتروني" تعرضت له اعلاميات من عدد من البلدان العربية